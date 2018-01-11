免費愛心餐做錯 婦摔餐還告店員

2018-01-11

不滿店員告狀 感到自尊受損

〔記者王捷、蕭婷方／綜合報導〕弱勢家庭出身的小明（化名）從小讓阿姨帶大，受到社福機構照顧，每天早上都可到早餐店選一份35元免費餐點，某天阿姨打電話點了火腿蛋，店員幫她做成火腿蛋吐司，讓阿姨很不高興，疑在櫃台摔吐司，自稱她要火腿蛋不是火腿蛋吐司，要求店員重做，事後店員向機構反映阿姨態度不好，阿姨覺得自尊受辱，對店員提告妨害名譽。

點火腿蛋 做成火腿蛋吐司

社福機構指出，讀國中的小明，父親因吸毒被關、母親離家，生活靠阿姨當清潔工過活，阿姨月收約兩萬多元，不只要撫養小明，還要負擔自己父母的生活開銷，但阿姨對小明很照顧，並鼓勵他要好好讀書，以後才能出人頭地。

月收兩萬多 撫養外甥、雙親

雖然小明課業表現很好，還拿到獎學金，但遭到同學霸凌，得到憂鬱症。社福人員指出，阿姨為討回公道，疑似對班上同學、家長提告，也讓自己變得更敏感，很容易表現負面情緒，可能因此衍生對早餐店員提告一事。

據了解，社福機構與配合的愛心店家合作，每個月都會給受補助的家庭一本早餐券，一張是35元，如果低於35元不會折現，高於35元則是補差額，阿姨是在一年前接受早餐店的愛心早餐，疑擔心用抵用券遭到異樣眼光，都會先打電話到早餐店訂購。

去年底阿姨打電話向早餐店訂購一份火腿蛋，店員以為是要火腿蛋吐司，阿姨到早餐店取餐時，發現不對疑似將早餐摔在櫃台，要店員重做。一名資深店員聽到吵鬧聲從廚房出來，除表示會重做一份，同時跟阿姨說，店家也是為替社會貢獻才提供愛心餐，態度沒必要不好，事後也跟社福機構反映。

否認摔早餐 稱店家態度差

社福機構轉述給阿姨時，阿姨認為自己名譽受辱，對店員提告妨害名譽，並且向社福單位抱怨，拿愛心餐一年多來，店家態度也很不好，她沒有摔早餐，是店員摔她的早餐。據了解，店家告知社福機構，一名店員說看到阿姨摔早餐。

社福機構指出，機構感謝外界幫忙，弱勢家庭真的很需要這份愛心餐，希望大家能多點溝通。警方指出，雙方已做完筆錄，全案函送地檢署。

社福機構發放愛心餐券，一般做法是民眾若需要協助，可致電地區社福中心，中心評估認可後即會轉介相關資源。