受創應及時求助 最好夫妻一起面對

2018-01-11

超過一個月 恐成慢性情緒障礙

〔記者蘇孟娟／台中報導〕精神科醫師林本堂指出，原本正常的婦人若在遭逢創傷一個月內，突然出現跟以往不同反應，甚至激烈反抗跟丈夫有親密關係的情況，應是急性壓力反應，若超過一個月才出現則是創傷後症候群，若不能在一個月內協助宣洩情緒或尋求心理治療，恐形成慢性情緒障礙。

林本堂說，受害者無論是出現急性壓力反應或創傷後症候群，通常都會出現重複受害經驗，然後有過度警覺情況，甚至逃避人事物，尤其害怕親密接觸，若家人觀察到受害者出現類似創傷反應時，應尋求專業精神科協助，藉藥物及心理治療，協助受害者打開心鎖。

另外，受害者通常會自我否定，關鍵時刻家人的陪伴最重要，家人可以多傾聽、陪伴，若是另一半甚至可以多試著擁抱對方，讓受害者明白「不是妳的錯」，能給受害者很大的支持力量，有助情緒穩定。

但林本堂說，假如另一半真的無法接受妻子遭遇性侵的事實，千萬不要隱忍不說，或是表面上說不介意，但心裡過不去，反而對夫妻相處有害，建議最好能夫妻一起尋求專業協助，一起面對，渡過難關。

林本堂說，處理急性壓力反應最佳黃金治療時間是在一個月內，最好能勸受害者儘快尋求專業的協助，讓受害者能正確宣洩情感，有些受害人自以為可以自己面對，往往最後承受不了，結果須尋求酒精甚至藥物協助，反讓情況惡化。

林本堂說，超過1個月甚至3個月後，很容易變成慢性創傷反應，受害者可能出現焦慮、憂鬱，甚至自殘的情況，屆時恐較不易走出陰霾。