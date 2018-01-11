妻嘿咻失控尖叫 挖出遭裝潢工性侵

2018-01-11

〔記者楊政郡、蘇孟娟／台中報導〕裝潢工人李男裝可憐，將台中一名女客戶阿美騙出後對她伸狼爪性侵，阿美（化名）不斷反抗、拉住牛仔褲，又大喊「你怎麼可以騙我」，幾天後，阿美和丈夫嘿咻之際，疑因性侵後創傷所造成的急性壓力反應，突然失控尖叫，阿美的老公仔細詢問，挖出妻子慘遭性侵，台中高分院依妨害性自主判李男3年6月徒刑。

性侵狼判3年6月

判決書指出，阿美夫妻在2011年至2012年間，委由某裝潢公司對住家及公司裝潢，李男是老闆之子也參與施作，而與阿美夫妻認識，但完工後雙方就無往來。

拐人妻到臥房 強制性交

2015年9月間，李男突以LINE通訊軟體發訊息給阿美，訴說其已離婚及生活現況苦悶等，一再以各種生活瑣事藉口，邀阿美去他住所探視，一開始都遭阿美拒絕。

李男還是不斷訴苦，表達憂鬱、沮喪、自暴自棄，同年9月18日李男致電阿美邀約餐敘，引誘阿美到李男的臥房內用餐。李男邊吃邊訴苦，坐到床緣躺下，要求阿美也坐上來，她再三拒絕，勉強移坐於床邊椅子上，李男說「又不會對妳怎樣」，便將她拉至床尾坐下，阿美不願意而起立，李竟從後環抱，一手摟腰，強使阿美側躺床上，阿美反抗又坐起，而一再重複數次，後來被壓側躺，李男不斷強吻，將衣服掀起撫摸阿美身體，阿美大喊「不要」又推打抵抗，緊拉褲頭，李男仍對阿美強制性交。

女驚魂未定 不敢報警

阿美不斷掙扎又大聲喊叫，「你怎麼可以騙我」等語，李男才表示道歉。阿美回家後驚魂未定、思緒混亂，不敢報警也未說出此事，自己隱忍，兩天後其丈夫要與她行房之際，阿美突然大聲尖叫，經追問才說出上情並報警處理。

阿美以為自己可以克服心理恐懼，但案發後對於跟被告外型類似的，或是裝潢工人，就會產生恐懼與不舒服，也不敢坐副駕駛座，除接送小孩、公婆、買東西外，都不敢出門。