女店員挪公款 被迫陪睡當保護費

2018-01-11

〔記者黃良傑／高雄報導〕46歲張男抓到26歲某超商女店員小娟（化名）挪用公款的把柄，佯稱老闆知道此事，找人要輪姦她，假好心說只要當他小三，可保護她不受老闆報復，小娟心生畏懼淪為小三，每月與張男性愛2次，後來小娟交男友有意疏遠，張男恐嚇會有「殺身之禍」，小娟告他恐嚇、性侵，一審判張男性侵、恐嚇罪成立，應服刑7年，二審撤銷原判，性侵不成立，但恐嚇罪改判7月。

女控被騙當小三 否認包養

小娟指控，擔任貨運司機、已婚的張姓顧客佯稱，老闆為挪用公款一事，找人要輪姦她，並自稱與老闆有關，可保護她不受侵害，但需讓他包養2年。

但小娟否認包養，控訴張男騙她當小三，才能受其保護，避免超商老闆報復，只好答應自2013年11月起，與張男每月性愛2次，直到2014年8月間刻意疏遠張男，並斷絕聯絡2個月，因經濟窘困向張男借錢，隔月再繼續與張男性愛，即使2015年結婚後，仍與他多次在摩鐵與車內性愛。

張男2016年1月發現小娟疏遠他，不時以信件恫嚇：「 妳準備跑路啦」、「過年後妳皮繃緊一點」、「我真想拖妳出來打」、「我們2人絕對沒完沒了」、「不改的話，妳有殺身之禍」等語，令小娟極度害怕報警。

男方金援 雙方嘿咻非性侵

法官查出張男不時資助小娟，還買機車給她，也認被害人女兒當乾女兒、幫付補習費，一審認定2人失聯前，多達28次的「炒飯」，應算約定行為，並有對價關係，屬性交易，此部分獲判無罪，後來失聯2個月期間，顯見被害人欲疏遠被告，張男卻違反小娟意願，發生了18次性關係，此部分認定構成強制性交罪，加上恐嚇部分重判7年。

男恐嚇罪判7月 不得緩刑

全案上訴二審，法官發現張男多次資助小娟，還買機車送給對方，付小娟女兒的補習費，無法證明有違小娟意願而性交，撤銷原7年判決，認定性侵不成立，依恐嚇危害安全罪，改判張男7月徒刑，不得緩刑，強制性交部分被告不得上訴，檢方仍保有上訴權。