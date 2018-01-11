《小辭典》有無殺意 定罪主要關鍵

2018-01-11

法界人士指出，犯刑法殺人罪者，可處10年以上有期徒刑或無期徒刑、死刑；傷害致死罪則是7年以上有期徒刑或無期徒刑。

兩者最重要的區別在於，一個想致人於死，另一個目的只是想使對方身體、健康受傷，判斷有無「殺意」，困難點在於加害者「腦袋瓜」想什麼，因為他們大都不會坦承想致人於死。

也因此，判斷是否有殺人故意，應斟酌加害者行為時的態度、與被害人關係、衝突起因、當時所受刺激、下手力量輕重、被害人受傷情形及犯罪者事後態度等各項因素來綜合研析，不是一項簡單的工作。

（記者王定傳）