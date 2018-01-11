喊「撞他」非「撞死他」 飛車撞死人 認定非殺人

2018-01-11

〔記者王定傳／新北報導〕男子劉俊弘去年開父親的賓士車，載情侶檔陳世中、程慧甄去交易毒品，卻因交易糾紛開車衝撞騎機車的潘姓買家還輾斃，並波及無辜的張姓機車騎士造成2死，檢察官將3人依殺人罪起訴；新北地院認定，陳與女友飛車追逐時喊的是「撞他、撞他」，並不是「撞死他、給他死」等語，加上事發後未逃逸等，認定3人均無殺人犯意，昨依傷害致死罪將陳男判刑9年，劉男、程女各8年8月、8年2月，可上訴。

「嫌犯根本就想致人於死」

對於判決結果，辦案人員昨無奈表示，潘男應是為了逃命才加速躲進逆向車道，劉等3人卻仍追入，根本已經「追紅眼」，加上現場沒煞車痕，可見劉男等人根本就想致人於死！

2017年7月間，陳世中與潘男約在新北市交易毒品，找不知情的劉男開車陪同，雙方見面時，陳拿食鹽充當安非他命，潘則打算拿偽鈔交易，兩人各懷鬼胎下爆發口角，潘男隨即掏出玩具槍朝對方射擊，並騎車逃逸。

檢以殺人罪起訴2男1女

陳等見狀跳上車，由劉以70、80公里時速開車追騎機車的潘，追到環漢路5段時，潘為求脫身騎到對向車道，劉男逆向追入，陳、程2人在車上大喊：「撞他、撞他！」劉男竟真的衝撞潘男機車，將潘男輾斃，張男騎車經過遭波及，2人均不治。

法官︰用詞不同 無殺人犯意

檢方認定3嫌有殺人犯意，將他們起訴，但新北地院認為3人與潘無深仇大恨，追逐過程中在直行路段可加速趕上潘，不必等到逆向時才追撞，也不用在後尾隨10多分鐘。此外，雖陳與女友喊：「撞他、撞他」，但合議庭認為這與「撞死他、給他死」等欲剝奪生命的言詞不同，事件發生後3人未逃逸，認定被告無殺人犯意。

張男部分，合議庭認為劉等3人當時正專注追逐潘男，才未注意到張迎面而來，且潘與張幾乎是同時被撞上，無法證明劉等人主觀上希望張死亡，此部分也僅構成過失致死。