爺奶猝死 2歲孫餓哭伴屍2天

2018-01-11

阿嬤求救 死時握電話

〔記者吳昇儒、林欣漢／綜合報導〕基隆60多歲邱姓夫妻患有心血管疾病，2人不敵低溫猝死13樓家中，被發現時邱妻手中還緊握話筒，可憐的2歲小孫子孤獨伴屍2天，只會焦急哭泣，消防救難人員從高空垂降進邱家時，邱童已超過48小時未進食，他虛弱地童言童語說：「阿公在睡覺，肚子餓…買麵包、買麵包。」送醫後醫生發現邱童受到極度驚嚇，所幸僅輕微脫水，留院觀察中。

孫︰阿公在睡覺 肚子餓

警方調查，邱姓夫妻在基隆經營餐飲小吃店，前天上午邱男哥哥從新北市三重到基隆探視年邁母親時，得知弟弟的店已3天沒營業，聯繫小弟前往查看。邱男弟弟發現二哥家沒人應門，在門外聽到姪孫在哭，趕緊報案。

店3天沒開 家屬才發現

警、消表示，男童當時在門後，大門被上了暗鎖無法打開，擔心使用破壞器材會傷到孩子，消防員柯晉宇腰間綁著防護繩，借道從14樓垂降至13樓，從廚房窗戶進入。柯員說，一進屋內聽到男童說：「買麵包、買麵包」等語，讓人鼻酸。

因邱童久未進食加上過度驚嚇，餵食東西後就將食物吐出。醫生檢查發現，男童腹部影像顯示他至少2天沒進食，所幸除輕微脫水，白血球數量較高及驚嚇外，身體狀況大致正常。

警方調查，64歲邱男曾中風過，被發現時倒在臥室床邊，身旁有嘔吐物，61歲邱妻有心血管疾病，躺在客廳口吐白沫，左手握著電話筒，推測先是邱男身體不適，邱妻趕緊到客廳欲打電話向119求助，結果自己也可能因緊張加上天氣變化，心血管疾病發作，來不及打通電話就倒地猝死；確實死因有待檢驗報告出爐才能釐清。

「孩子哭了2、3天了…」警方訪查附近鄰居，鄰居表示斷續聽到孩子哭聲，但不知夫妻倆何時過世。邱男弟弟說，7日還有跟哥哥聯繫，之後就沒聯絡到人。

兒、媳趕回家處理

鄰居表示，邱男夫妻開小吃店超過10年，兒子、媳婦在中國經商，小孫子出生4個月就交給他們照顧。基隆市社會處表示，邱姓夫婦的子女已返家處理後事，社會處已派員前往關懷，如有社會福利等需求將提供協助。