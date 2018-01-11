《刑事局長、航警局長人選》 蔡蒼柏 專長打詐、經濟犯罪 陳檡文 破中封鎖 旗開得勝

2018-01-11

〔記者黃敦硯／台北報導〕內定將調升刑事警察局長的警政署主秘蔡蒼柏，具有刑事背景，曾擔任刑事局偵七隊隊長，警界普遍認為他待人和善、具有良好的溝通協調能力，熟悉刑事局業務，是適合人選，但也因為掃毒、打詐是目前政府高度重視的重點治安工作，蔡蒼柏上任後，也將面臨挑戰。

蔡蒼柏擔任刑事局偵七隊隊長期間，負責偵辦國內重大經濟犯罪，是偵辦詐騙集團的主力單位，曾破獲多個重大詐騙集團，當時在偵七隊的多位偵查員，如今在刑事界都已擔任直轄市分局偵查隊長、縣市刑警大隊長與刑事局科長重要職務，未來都可望投入掃毒與打詐工作。

另外，可望調升航空警察局局長的警政委員陳檡文，去年8月擔任台灣世界警消運動會代表團團長，率隊飛往美國洛杉磯參賽，由於擔心面臨中國的打壓，陳檡文出發前就多次開會沙盤推演，模擬各種可能的場面，在開幕典禮當天，陳檡文指示代表團成員，事先在場外將我國小國旗發給其他國家的選手，當各國代表團選手正式進入會場時，就見許多外國選手揮舞著我國的小國旗入場，成功突破中國的封鎖。警界人士認為，陳檡文頭腦聰明，且具豐富刑事工作資歷，此次獲拔擢為航警局長，是適合人選。

至於可能調升警政署主任秘書的警政委員鍾國文，曾任警政署秘書室主任、苗栗縣警局長、警政署保安組組長、台中市與新北市警局副局長、保二總隊長，為人嚴謹、內斂，是適合的幕僚人選。