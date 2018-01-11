警政署長陳家欽抗壓布陣 考量治安 強化維安

2018-01-11

排除各界關說壓力

記者黃敦硯／新聞分析

查緝毒品、打擊詐騙集團，是政府現階段治安整頓重點，此次警察人事調動，將是警政署長陳家欽上任後幅度最大的一次，從目前披露的可能名單看來，陳家欽可說是掌握人事權，雖然警界盛傳這一次調動，各方人事關說壓力仍大，但陳家欽至少能堅持自己的意志，以治安為考量，將人選能力列為最主要條件。

堅持意志主導人事

查緝毒品、打擊詐騙集團，是政府現階段最重視的2項治安重點工作，能否選出最適合人選擔任重要警職，將攸關治安工作成效。尤其警界普遍認為，國內刑事界已出現人才斷層的問題，未來得更有效提拔刑事幹才者出任重要職務，才能提升打擊犯罪的能量。

提拔刑事幹才任要職

正因為如此，據透露，這一波警察人事案中，有多位具刑事背景的高階警官可望獲得拔擢，甚至6都的3線1星刑警大隊長，也有多人可能擢升為3線2星重要警職。

警政署著眼的，就是希望藉由這一批刑事幹才的調升，成為未來的接班人選。以蔡蒼柏、陳檡文為例，2人的出線，都可視為未來擔任直轄市警察局長可能人選。

培養未來接班人選

另外，蔡蒼柏、陳檡文與鍾國文3人均為署長陳家欽同期同學，警界認為，45期已成為未來5年的重要接班梯隊。

警界人士分析，這一波警察人事將有多位縣市警察局長異動，由於距離年底選舉尚有將近1年時間，選在此時調整，也可避免被縣市首長質疑有影響選舉的可能，更可提早展開維護選舉治安工作。

平心而論，仔細檢視過往警察人事調動，確實可發現受到外界關說壓力，以及論資排輩的舊思維影響極深，往往使得年輕、操守與能力俱佳者的發展受限，日後勢必得摒除關說壓力，加速拔擢優秀人才，以利警界注入新血。

警察人事良窳，與國內治安好壞有絕對關聯性，警察首長不可將警察人事調動視為只跟警界升遷有關，而要用更宏觀的視野，並深切了解到每一波人事調整都會影響到民眾權益，唯有如此，才能更公正、客觀思考人事問題。