掌摑、飛踢 霸凌實錄 搶男友引軒然大波

2018-01-10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年發生在澎湖忠烈祠的多名高中女學生聯手霸凌一名女學生影片，最近突被其中一名參與者，將手機影片上傳至黑色豪門企業社團，飛踢、掌摑畫面曝光，引發軒然大波，爆料女子旋即關閉臉書帳號，至於打人女子則PO文希望影片刪除。

爆料者關據了解，署名璇璇的網友在黑色豪門企業臉書社團，以校外談判、飛妹狂打為標題，發布一段影片，一名背書包體型瘦小女子，不斷向紅衣、黃衣女子道歉求饒，但仍被飛踢追打，旁邊有人錄影，並爆出嘻笑聲，雖未寫明在澎湖何處？但鏡頭帶到澎湖生活博物館，確定是在澎湖忠烈祠，就位於馬公警分局後方。

由於影片被轉貼至澎湖在地臉書社團，引發熱烈討論，知情的人紛紛在下面留言，表示為去年的事了！打人的紅衣女子也PO文，拜託撤文，並表示因為被打女子明知某人為其男友，卻仍與其約炮，又不願意道歉，才會毆打飛踢，至於出面爆料女子，原與她們是一夥的，因拆夥後心存報復，才將影片PO網。

已過追訴期 校方加強輔導

警方調查，打人女子原就讀高中二年級，現已降調高職學校就讀一年級，至於爆料女子則仍在高中就讀二年級，事情鬧大後，已關閉臉書帳號；由於事發在去年，依照傷害告訴6個月追訴期已過，雖然未涉及刑責，但仍會通知校方注意，澎湖縣教育處將要求學校加強輔導學生心理，避免偏差行為。