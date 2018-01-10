5度酒駕被扣車 領車當場第6犯

2018-01-10

紀錄「輝煌」 警斥實在誇張

〔記者許國楨、楊政郡／台中報導〕醉誇張！挖土機司機曹樹旺已有4次酒駕紀錄，但他始終得不到教訓，本月4日第5度酒駕賓士被警方送辦並扣車，沒想到曹男隔天喝完酒後，就到拖吊場領車並開出，駛離拖吊場不到50公尺時，因違停遭警方攔查，發現曹男全身酒味，實施酒測又超標，第6度將他依酒駕公共危險罪嫌送辦，曹男二天不到，連續二次酒駕被逮，警方直呼「實在很誇張」。

警方調查，47歲曹男沒有駕照，酒駕紀錄更是「輝煌」，100年到106年間已有4次酒駕紀錄，但他顯然沒有得到教訓，本月4日下午第5度酒後開車，被台中市警第二分局在五權路查獲，酒測值0.26毫克超標，賓士車被移置保管，人也被移送法辦，當晚才離開地檢署。

曹男供稱，第5度酒駕被逮，讓他心情鬱悶，隔天在家中睡醒後，想起被查獲酒駕一事，又喝了300CC高粱酒解悶，以為「哪有這麼倒楣」，遂出門至拖吊保管場領車，領完車直接駛離拖吊場。

台中市警局交通大隊第二中隊，本月5日下午執行「全日專案」抓酒駕勤務，巡經距離拖吊場不到50公尺的北屯區崇德路與崇德八路口，發現曹男駕車違停在機車停等區，警方上前攔檢，車門一開就聞到曹男全身酒味，酒測值高達0.34毫克，超過法定標準值，警方將曹男帶案偵辦。

警方發現這已是曹男第6度酒駕，除依法再度送辦外，另無照駕駛及開車超越停止線部分，再將開出最高1萬2千元及9百元的罰單，警方再次呼籲，民眾酒後千萬不要開車。

被通緝解送歸案 發監執行

經查曹男在100年至106年已有4次酒駕紀錄，去年8月被判刑4月（此案屬5年內二犯，仍可易科罰金），但曹沒有向台中地檢署報到繳納，地檢署前天發布通緝，曹男昨天上午在烏日區中山路被烏日警分局逮捕後解送歸案，因籌不出12萬元易科罰金，檢方裁定先發監執行。