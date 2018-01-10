通緝犯「愛上」警花 「為看她一眼」投案

2018-01-10

在台中公園看到 一見鍾情

〔記者許國楨／台中報導〕王姓竊盜通緝犯經常在台中公園閒晃，日前看到巡邏的台中公園派出所女警吳佩蓉，驚為天人，頓時心頭出現「好像戀愛的感覺」而念念不忘，為了能再看她一眼，前天在公園內遇到員警盤查，竟主動表明自己遭通緝，頭一次遇到這麼配合的通緝犯，讓警方一度錯愕，後來得知他的烏龍願望，實在是哭笑不得。

遇盤查本想躲 轉念自爆身分

台中市第二分局公園派出所警員林良祐當天在園內巡邏時，發現45歲王姓男子獨自在涼亭內飲酒上前盤查，一開始王男表示沒帶證件且眼神閃爍，並一直喊肚子痛想要上廁所，接著突然向林員表明「我是通緝犯」，林雖滿頭霧水，還是使用警用電腦M-Police人臉辨識系統進行查證。

果不其然，王男是遭到台東地檢署通緝在案的竊盜通緝犯，竊盜足跡走遍全台，幾乎走到哪偷到哪。警方將王男帶返所內時，王突然小聲向警方透露有一個願望，他說，最近在公園常看見一名執勤女警，深感「怎麼會有長得像仙女一樣漂亮的警察」，當下心跳加快，好像有戀愛的感覺，讓他念念不忘，也因此看到警方走近並未落跑，反而乖乖隨同警員回派出所，就是希望能再見到那名女警一面。

警方根據王男描述及執勤勤務表，發覺他說的是所內正妹女警吳佩蓉，但她當天休假，王男的心願無法達成，王男訊後滿臉失望的被員警解送歸案。