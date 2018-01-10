拖板車打滑擋道 統聯司機撞上慘死

2018-01-10

釀成1死4傷 拖板車司機送辦

〔記者黃文瑜／台南報導〕天雨路滑，繼前天國道發生大車夾死小車車主，昨又再度發生大車肇事害命事件！

昨清晨4點多，國道中山高北上310公里處安定路段，一輛拖板車疑天雨打滑車子失控，擦撞護欄後整輛車橫擋3個車道及路肩，後方休旅車及統聯客運司機閃避不及直接撞上，統聯邱姓司機不幸夾死車內，1名乘客重傷、休旅車上一對夫婦及拖板車司機3人輕傷；拖板車司機陳男無酒駕，依業務過失致死罪嫌移送偵辦。

一輛休旅車也撞上 夫妻掛彩

37歲陳姓司機供稱，案發當時行經國道一號北上310公里處外側車道，因前方有車急踩煞車，車身打滑致車頭撞上內側護欄，再反彈撞上外側護欄，整輛車橫擋在內、中、外3個車道及路肩。

國道警方表示，62歲歐姓男子當時駕駛休旅車在內側車道，煞車不及撞上拖板車車斗，車頭凹陷，外側車道的統聯客運也撞上拖板車車斗內角，車頭全毀，29歲的邱姓司機當場死亡，客運車內1名乘客腹部出血，現於加護病房觀察中。

休旅車歐男與妻子回想當下仍心有餘悸，表示當時天色昏暗又下著小雨，視線不佳，發現前方拖板車時已來不及閃躲，幸好車速不快，出門前兒子還交代要繫安全帶，因而保住一命；夫妻倆只有頸部疼痛、胸悶就醫，檢查後幸無大礙。

出事的統聯客運是在清晨由屏東發車開往台北的班車，邱姓司機是屏東人。同事表示，邱剛到統聯客運未滿一年，與他不太熟，只知道他曾在屏東客運服務，表現中規中矩，早上發車時無異狀，沒想到天外飛來橫禍，實在讓人悲痛。