3槍打死通緝犯 警判6月、國賠87.5萬

2018-01-10

〔記者鄭淑婷、謝武雄、黃敦硯／綜合報導〕桃園市警局楊梅分局永安派出所警員葉驥，2014年緝拿通緝犯羅文昌時，開槍造成對方死亡，刑事部分被依業務過失致死罪判處6月徒刑、得易科罰金18萬元定讞；羅的妻小另提出國家賠償，桃園地院審結判處應賠償87萬5000元；桃園市長鄭文燦昨天表示，開槍打死人是大家都不願意看到的結果，但葉驥是正確、正當的使用警械與行使公權力，市府會支持上訴，警政署與桃園市警局也支持同仁上訴到底。

市長鄭文燦、警署支持上訴

2014年2月16日下午3點多，葉驥接獲通報到新屋區一處資源回收場追捕羅男，發現他進入車內後立即趨前盤查，羅男卻踩油門、倒車想逃，葉驥要求羅男停車未果且認為有衝撞之嫌，持槍朝他連開3槍，羅男大腿中彈、負傷逃逸，後因失血過多死亡。

刑事部分法官經勘驗監視器畫面，認定當時葉驥站在車門旁邊，並無遭到衝撞的問題，卻連續對羅男開了3槍，依業務過失致死罪判處6月徒刑、易科罰金18萬元確定。

桃園地院民庭也認為，羅男駕車逃逸時以順時針方向繞過葉驥往後倒車，顯然意在離開現場而非衝撞員警，認為葉驥當時並無急迫性的危險，大可避開車輛再通知巡邏警網圍捕，或朝輪胎射擊阻止車輛逃離即可，沒有必要直接對人開槍，且葉驥身為警察人員，應知人體腿部有大動脈，卻在5秒內朝著羅男連開3槍，確實有執法過當之情，審結判賠87萬5000元。