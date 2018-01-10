用槍急迫性、致命點 判決有罪無罪關鍵

2018-01-10

〔記者黃捷／台北報導〕同樣是開槍擊斃拒捕的犯人，台北市萬華警分局警備隊員張景義、桃園市警局楊梅分局葉驥兩名員警，在司法審判中卻得到截然不同的結果，律師陳致宇認為，法官判決有罪與否的關鍵，就在於「是否有用槍急迫性」、「是否往人體致命部位射擊」兩大重點。

陳致宇分析，在張員的案件中，黎姓犯嫌拒捕時不僅衝撞警用機車，犯行明確，逃逸到西門町時更在人行道上疾駛，行為已對民眾生命造成嚴重危害，加上張員手邊又沒有更合適的警械可以使用，確實可主張當下有急迫性。

此外，法官從彈道鑑識還原案發經過，也認定張員開槍時有盡力避免傷到黎男的致命部位，也就是張員不管是在「用槍急迫性」或在「射擊部位」上，都沒有過失，也未違反注意義務，才能獲判無罪。

至於葉員的案件，陳致宇說，羅姓犯嫌逃逸時刻意繞路，葉員並無遭衝撞的危險，且現場為資源回收場，應無其他民眾，才會被法官認定案發當下沒有急迫性，在沒有急迫性的情況下，葉員捨棄警網圍捕、射破輪胎等替代方案，朝羅男開的3槍又都集中在大腿動脈，很難認定有避免傷及致命部位，兩大重點中葉員都顯有過失，被判有罪不讓人意外。

陳致宇表示，警員用槍是否適當，都是根據現有「警械使用條例」的相關規定來認定，但他建議法官或警方高層就「急迫性」的認定應謹慎為之，避免造成員警有槍不敢用，進而無法及時預防危害發生。