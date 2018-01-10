張景義：保護人民的槍 當然要用

2018-01-10

〔記者張文川、王冠仁／台北報導〕開槍擊斃駕車竊賊的萬華警備隊警員張景義，昨獲判無罪，他到庭聆判後說：「心中的石頭總算放下了，這個年可以過得很輕鬆。」全案從地檢署3度偵查與地院審理，4年來開庭不下30次，他說如今的心情仍然只有「問心無愧」4個字。

43歲張景義說，聽到審判長判決「無罪」兩字那一刻，「心裡面的石頭總算輕輕地放下來了，滿高興的，因為整個案件中，我當時的職責是執法者，判決給了執法者一個公義」，上訴是家屬的權益，若要繼續走法律途徑，「我也是要跟著走」。

偵審期間，張景義堅持無罪，他是朝車輪開槍，並非針對駕駛座開槍，且已道義支付補償死者家屬80萬元，上月最終辯論時，他甚至一度激動地向法官喊冤說：「難道要我肉身擋車，去給車壓嗎？拿警棍去敲嗎？國家發給我的槍，是要放著生鏽嗎？保護人民的槍，我當然要用啊！」

張景義說，昨天判決的意義在於員警不用因為不敢使用警械，而在危機場合自己收槍，甚至只能坐視而導致危害擴大，讓員警能依現場情況判斷，該使用警械時就該義無反顧使用。

張景義表示，他沒預料法官會怎麼判，步入法庭前心情忐忑，「聽到無罪那一刻，真的滿高興的」，感謝司法判決。昨他離開法院後的第一件事，就是打電話向母親回報佳音，家人都覺得「人在做，天在看」。

張景義早年曾親身經歷五股觀音山圍捕陳進興3匪的搜山行動，但沒有與歹徒正面遭遇，之後也未再參與警匪駁火。他昨返回警局受訪說，若西門町事件重來一次，他仍會選擇開槍。