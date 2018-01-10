警開槍擊斃駕車賊 北院判無罪

2018-01-10

〔記者張文川、黃敦硯／台北報導〕台北市萬華警分局警備隊警員張景義，5年前在西門町追捕駕車逃逸的黎姓竊嫌時，開槍擊中黎男致死，台北地檢署歷經3度偵查，仍依業務過失致死罪嫌起訴張員，但台北地院昨認定張員已善盡注意義務，沒有過失，判張景義無罪。

合議庭認定，當時確實有用槍的急迫性，張景義的用槍時機符合警械使用條例，且張已注意不傷及致命部位，沒有逾越必要程度，客觀上未違反注意義務，主觀上也已盡可注意的能事，難以認定有過失，因此判處無罪。

已注意不傷致命部位

難以認定用槍有過失

對於判決結果，警政署長陳家欽表示：「尊重與感謝！」警政署並強調，第一線有許多瞬息萬變的狀況，同仁是基於保護善良民眾及自身執勤安全，才依法使用警械；北檢則表示將等收到判決後，再研議是否上訴。

2013年8月13日，黎男在新北市中和區拒絕警方盤檢，隨即駕車逃逸到西門町鬧區，當時正在附近處理民眾路倒案件的張景義也加入圍捕，朝黎男車輪連開兩槍，第二發子彈貫穿前擋風玻璃後擊中黎男腹腔，導致黎送醫不治；事後北檢兩度將張員處分不起訴，都被高檢署發回，第三度偵查才改認張員開槍未達急迫性，違反用槍時機，將他起訴。

北院認為，黎男是先在中和開車撞倒警用機車，才被一路追捕至西門町，屬毀損公物的「準現行犯」，且他疾駛在人潮眾多的人行道，直到撞開阻車石才暫時停下，當張員拔槍喝令他下車時，他不下車也不熄火，隨時可加速前進或倒車，也可能對民眾造成立即危害，張員站在車子右前方，見情況刻不容緩才開槍嚇阻，確有急迫性，屬合理用槍。

判決並指出，張員在案發前一整年的槍訓時數達109小時，根據彈道鑑定，張員兩槍都是朝右前輪射擊，是因黎突然倒車，加上射擊角度與車輛材質特性導致彈道偏向，才使得第二發子彈擊中黎男，足認張已盡力減低可能危害，符合比例原則，縱使擊中黎男，也不能認定張違反注意義務。