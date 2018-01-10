黃仲裕反咬騎士 索45萬天價

2018-01-10

〔記者粘湘婉／台北報導〕56歲黃仲裕當年以《施公奇案》的「秦公公」一角走紅，獲第34屆金鐘獎最佳男配角肯定，近年多在本土劇中飾演奸詐角色，奠定反派形象，也曾執導本土劇《金色摩天輪》等作。如今他因酒駕找人頂罪鬧上社會版面，雖在第一時間出面回應澄清，稱自己並不能算是酒駕，並稱遭騎士威脅要求45萬元天價賠償金等「內情」，但錯誤行為在先，不只形象大傷，也可能傷到演藝事業。

演活反派角色 秦公公一角走紅

黃仲裕1988年進演藝圈，剛開始從事幕後工作，擔任武打教練，之後陸續接演《葉青歌仔戲》、《包青天》等系列單元劇，2005年轉戰導演一職，曾執導三立8點檔《金色摩天輪》；直到2006年台視《神機妙算劉伯溫》邀他到中國橫店拍戲，在單元「怒犯天條」中，以飾演反派角色「慚愧大師」走紅，也開創他的演藝新格局。7年前他重回台灣演藝圈，陸續與民視合作《父與子》、《風水世家》、《龍飛鳳舞》、《春花望露》等劇，目前與民視採單部戲約合作方式，處於戲約空檔。

感情方面，他共有2段婚姻，第1段婚姻在2000年離婚，育有1女；2015年他認識經營美容沙龍、小他12歲的妻子，雙方婚後生下1子，結婚至今依舊恩愛，在臉書也常上傳夫妻倆親密合照。

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