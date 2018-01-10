秦公公酒駕頂替 監視器抓包

2018-01-10

酒駕防制協會痛批：製作名人酒駕排行榜 促酒駕同伴都罰

〔記者邱俊福、鄭鴻達、王捷、粘湘婉／綜合報導〕藝人黃仲裕不但酒駕及找人頂替，出庭時還辯「原本坐在車子後座，因為後座的安全鎖上鎖，才爬到前座從副駕駛座出去」自證清白之論，等到監視器揭密，外界才知全是他的胡說八道；台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜痛批，黃仲裕身為藝人酒駕，事後逃避責任，視別人生命於無物，對社會是非常負面的示範，應該受到名譽掃地的社會評價，社會應抵制、淘汰他，才會有所警惕。林說，目前協會正在製作「名人酒駕排行榜」，會將這些名人永遠掛在榜上，供社會給予嚴厲譴責。

辯後座上鎖 爬到前座

民進黨立委鄭運鵬指出，立院已針對拒測罰責加重到比酒駕高，將再研議修法，避免駕駛人找人頂替、停到路邊耍賴各類型拒測行為。林美娜也說，已提出「同車共坐」法案，立法院已一讀通過，盼能在今年內三讀通過，「同伴都是要被罰的，開車的人要罰得更重。」

立委陳怡潔昨批評，公眾、政治人物一旦違法甚至不認錯，絕對是最不良示範，尤其是社會零容忍的酒駕，還想找人頂替更不可取，公眾人物應以身作則，接受社會輿論更嚴格檢驗，否則會讓聲譽跌落谷底。

網友蔡沂璇留言說，一開始辯稱在後座，影片出來才承認有爬過去副駕，一直說是好意，但好意和頂罪有何關係？騎士也只是拿到應得的賠償罷了；網友Ronny Lin說，秦公公，什麼叫公公？意思是沒卵，沒guts。演藝工會理事長康凱表示，喝了酒真的就停在路邊不要開車，喝了很容易誤事。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆