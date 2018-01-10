《老師處罰》2童蹺家燒書取暖 全村百人找整夜

2018-01-10

砸壞雨棚怕挨罵

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉順安國小2名小6學生，疑因破壞公物遭老師處罰，又擔心回家被家長責罵，前天放學後相約蹺家未歸，近來寒流來襲又遇天雨，2童在夜半徒步走了約8公里，最後跑到義成橋下徹夜躲雨，還把書包內的課本翻出來燃燒取暖，全村總動員上百人漏夜尋找，直到昨早7時許尋獲被雨淋成落湯雞的2童，焦急擔憂的家長抱著孩子相擁而泣，直呼「怎麼這麼傻！」總算結束一場14小時蹺家驚魂記。

寒夜淋雨走8公里

2名12歲的學童是同班同學，前天上午2人在學校打掃時，誤將打掃用品從3樓教室掉落，砸壞1樓遮雨棚，老師將2人叫到學務處，提及賠償問題並要通知父母，2童疑負氣且擔心被家長責罵，下午4點多放學後未返家，相約離家出走。家長在校門口等不到人，連絡老師才發現2人早已離校，急得報警並將2人衣著、身高等資訊貼上臉書協尋。

冬山鄉民代表楊弘旻說，順安村幾乎全村總動員，警方、守望相助隊、師長百餘人漏夜搜尋，路徑橫跨順安、丸山、永美3村，空屋、公園都找過。

橋下躲雨過夜

8日晚間氣溫驟降又下著雨，2童一開始躲在一處廟宇旁倉庫，屋主發現後逃離，肚子餓時由其中1童拿出身上100元零用錢，到超商買麵包果腹；深夜11點，2童移動到義成橋下躲雨，因天氣寒冷，拿出打火機燒書本及樹枝，並依偎取暖。

2童於天方微亮時離開橋下，1童父親清晨6點25分在義成橋下發現書本殘餘灰燼，另有路人7點時在冬山鄉永美路發現2童沒撐傘走在雨中，上前詢問確認是失聯的2人，通報警方帶回。

家長抱著孩子相擁而泣

家長趕到看到全身濕透的孩子，緊緊相擁而泣，直喊「怎麼這麼傻？」「你知道大家找你們找多久嗎？」孩子低頭不發一語。「孩子平安就好，不會責怪任何人。」1童媽媽哽咽說，知道孩子失蹤心裡很著急，天氣又那麼冷，很感謝大家幫忙。

順安國小校長魏士欽說，2童感情很好，與同學相處融洽，在校表現正常，學校不會去訓斥孩童，但會讓孩子了解問題，養成負責的態度，還好平安回來，會啟動輔導機制安撫心情。