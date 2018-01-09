命大躲過2槍 屋主放狗追匪

2018-01-09

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市男子王志禎、傅國智及黃姓男子，涉嫌闖民宅綑綁屋主劫財，見屋主頑強抵抗，竟朝屋主連開2槍，屋主奮勇抵抗，閃過子彈後放狗追匪，王男摔斷腿與同夥狼狽逃離，警方5天後陸續逮捕3人，桃園地檢署昨依加重強盜等罪嫌，將王男與傅男起訴，黃男另依加重竊盜罪起訴。

起訴書指出，55歲王男2016年5月缺錢花用，與38歲傅男共謀強盜，選定桃園市楊梅區一處民宅下手，2人犯案前多次勘察環境，王男還另找41歲黃姓男子幫忙租車、開車，黃男當月19日凌晨開車搭載王、傅前往選定的民宅。

黃男在車上把風，王、傅帶著藏有改造槍枝、膠帶、束帶的背包爬進屋內，傅男爬進2樓窗戶，腳踩在化妝台上時，陶姓屋主被聲響吵醒察看，傅男情急下竟持槍朝屋主連開2槍，還好屋主閃躲得宜，2槍打中牆壁、地板。

1賊落跑時 2樓摔落骨折

傅男開槍後槍枝炸開損壞，又見屋主拿枕頭奮勇抵抗，認為屋主太過頑強、難以得手，於是放棄落跑，王男當時跟著落跑，不慎從2樓摔落骨折，屋主隨後放狗追人，2人狼狽逃離。

黃男接應2人後，將受傷的王男送醫，警方查出車子是租來的，循線找到黃男，再追出王、傅2人到案；黃男供稱只負責開車、把風，以為王、傅2人只是闖空門，不知要綁屋主行搶。

檢察官根據現場採集的跡證及屋主證詞，偵結依加重強盜罪嫌起訴王、傅2人，因無證據證明黃男知道2人打算強盜，另依加重竊盜罪嫌起訴。