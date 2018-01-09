車牌末3碼相同 連4天騎錯車送辦

2018-01-09

借公司機車擺烏龍

〔記者黃文瑜／台南報導〕魏姓男子向同事借用公司機車，同事僅告知機車顏色、車牌末3碼及約略停放位置，魏男在台南新市火車站插入鑰匙發動後騎走機車，4天後遭警方攔下告知涉及竊車，魏男這才發現誤騎他人機車，且車主已報失竊，魏男直呼冤枉，警方對這種烏龍也表示同情，昨將他依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，60歲魏男沒有前科，目前擔任各醫院委外乳房攝影巡迴車駕駛，他日前搭火車回新市站，同事將公司的125CC機車停放於火車站旁停車場，將鑰匙交給他，還告訴他該車老舊，是深藍色125CC機車及車牌末3碼，但未說明機車廠牌。

2車皆藍色 同鑰匙可發動

魏男供稱，他未見過機車，4日到停車場時，看見許多機車，他依同事描述的「機車特徵」，找到1輛光陽老機車，因車牌末3碼數字、顏色均如同事所說，他鑰匙插了也能發動，因此就直接騎走。

林姓被害人4日來到新市火車站取車時，發現機車失竊，焦急地前往新市分駐所報案，警方連日調閱監視器定位，發現失竊機車一直在新市區各街道活動，未避諱或做任何變造，昨上午巡邏時發現魏男騎著「贓車」，當場將他攔下逮捕。

魏男否認偷車，警方依魏男所稱再到新市火車站前尋找，果然在被害人機車失竊處附近，找到另一輛車牌末3碼相同的藍色老機車，也能用同一把鑰匙發動，初步證實魏男所言，但因被害車主已報案，警方雖表同情，也只能依規定將全案移送檢方。