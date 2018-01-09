貨輪衝進基隆港 撞毀2億元起重機

2018-01-09

碼頭撞出大洞 一名理貨員擦傷

〔記者俞肇福／基隆報導〕1萬8300噸的德國籍貨櫃輪梅爾斯號（HANSA MEERSBURG），昨晚6點55分靠泊基隆港碼頭時煞停不住，直撞東11碼頭，撞倒造價2億台幣的橋式起重機，碼頭也被撞出1個大洞，轟天巨響嚇壞了碼頭邊的作業人員，幸好只造成1名陳姓理貨員擦傷，這是基隆港貨櫃碼頭成立以來，橋式起重機首次被船撞倒毀損的首例意外，肇事責任有待調查。

梅爾斯號貨櫃輪撞倒橋式起重機時，幸起重機當時未展開吊掛貨櫃作業，吊車上沒人，只有起重機周邊有1名陳姓理貨員，被貨櫃碰撞後有皮肉擦傷，送醫救治後無礙。

梅爾斯號貨櫃輪撞上基隆港東11碼頭，將碼頭撞出1個大洞後，再撞倒橋式起重機，碼頭內傳出轟天巨響，嚇壞在碼頭邊的工作人員，轟天巨響連遠在500公尺外的中正路上也能聽到。

聯興國際物流股份有限公司董事王進興表示，被撞倒的橋式起重機造價2億台幣，被梅爾斯號貨櫃輪船首撞擊，已經無法使用，粗估約有50多個20呎貨櫃受損，財損暫無法估計；東11碼頭也被貨櫃輪撞出長寬各3公尺、深2.8公尺的大洞；梅爾斯號貨櫃輪的船首凹陷，但尚無出現進水現象。

攔油索圍繞肇事船 防漏油汙染

意外事故發生後，基隆港務分公司與警察趕緊封鎖現場警戒，並以攔油索圍佈船舶四周，避免發生漏油污染，相關損失將請專業人員評估後，由貨輪公司負責理賠；梅爾斯號貨櫃輪的肇事責任歸屬，將由海事調查小組展開調查，在調查完成以前，梅爾斯號貨櫃輪不准離港。