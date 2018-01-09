主播私會小鮮肉 前公婆勒索250萬

2018-01-09

〔記者王定傳、蕭方綺／綜合報導〕TVBS主播秦綾謙2016年間，被前夫吳炳輝帶著徵信社，拍到和小鮮肉安德烈共處，她當天就簽下協議書，同意賠償190萬元並離婚，但要求銷毀影片及照片；但她事後指控，前公婆向她的主管、友人放話，威脅要跟媒體爆料「光碟內容」勒索250萬元；新北地檢署昨依恐嚇取財未遂罪，將秦的前公婆吳欣蒼及蔡馨樂起訴。

檢警調查，前年9月底，吳炳輝帶徵信社殺進安德烈住處，並拍下畫面及照片，案發後，秦與丈夫簽下協議書，由婆婆當證人，秦與安德烈承諾各賠償190萬元，但吳炳輝不得行使刑、民事告訴權，且對「蒐證資料」有保密義務，付清款項後應銷毀。

檢警調查，同年11月間上午，蔡馨樂竟跑到T台，找秦的主管嗆聲：「為了婚禮、房租花這麼多錢，如果主管沒有回覆，也許要跟其他媒體爆料光碟內容，如果秦綾謙不處理，就找媒體」，下午前公婆又殺到秦女友人工作處，吳欣蒼甚至放話：「電視台已經來找我們要這些資料，我們現在還不給…她態度沒有，我就全部給電視台了，播啦！她就身敗名裂…」等。不僅如此，蔡馨樂還打電話向秦的友人嗆聲：「把該付的錢付一付，東西就會還」、「再來沒有的話，你等這個公布出來…希望她還是好好想，我們也不是不講理的人，現在說250，可以拿出妳的誠意…要分幾期。」

前公婆辯稱，250萬元是結婚費、婚後房租、家具及停車費，因他們認為秦騙婚才求償；檢方認為，蒐證光碟確曾存在，雖已銷毀，但不能確定有無拷貝，2人所為已使被害人心生畏懼，且雙方婚宴及夫妻同居衍生費用，秦都有負責分攤，家具也是一起使用，不能說是吳炳輝因離婚所受損害，況這些錢根本沒超過250萬，不採信其辯詞。

秦綾謙昨聽聞結果，表示前夫不可能不知情，會再向法官請求上訴，她指出：「錄音帶裡，他媽媽有說是兒子授權給她，這部分會再請法官了解，因為不可能公婆來恐嚇取財，兒子卻不知情。」並說要等收到檢察官的處分書，再和律師研究後續處理。