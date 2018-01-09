台灣非詐欺天堂 車手重判８年半

2018-01-09

同案3車手判3到6年

〔記者黃建華／高雄報導〕誰說台灣是詐欺天堂！車手頭康育豪夥同3名車手，持偽造的「臺北地檢署監管科收據」公文書收款，用監管的老哏詐騙，害5名長者總計損失近3000萬元，其中光王姓被害人就被騙走1200萬元，幾乎都是老人家的畢生積蓄，很可惡。高雄地院依刑法偽造文書、3人以上冒用公務員共同詐欺等罪，重判康育豪8年6月，自稱負責「把風」的李宗佑6年，另車手江山禾4年6月、李毅軒3年。

害5長者損失3000萬

據了解，過去詐騙集團車手多數獲輕判3年以下徒刑，被重判的寥寥可數，直到刑法2006年廢除連續犯改為1罪1罰規定後，曾有名童姓職業車手犯下上百件詐騙案，依1罪1罰被桃園地院重判18年，創車手被判刑最高紀錄。

判決指出，康育豪、李宗佑、江山禾、李毅軒等人，原本分別從事宅配或打零工，2015年12月起，陸續加入以綽號「老爸」的成年男子為首，由台灣及中國成員共組的詐騙集團。

該集團成員打電話冒用檢察官、警察等公務員名義，向國內王姓等5名被害人佯稱：身分證件遭冒用涉嫌其他案件，需提交帳戶款項監管，集團成員再指派康育豪等4人，至超商接收偽造的「臺北地檢署監管科收據」等偽造公文書傳真，向王姓等被害人收取款項。

康等4人收取到詐騙款項後，均交由謝姓男子（傳拘無著）彙整，再分別給予所收詐騙款項1%至3%不等金額作為報酬。

高雄地院合議庭認為，康等4人正值青年，不思循正途賺取生活所需，卻參與詐騙集團，以假冒公務員身分行騙，嚴重危害社會治安，損害公權力部門職務執行正確性、司法文書公信力，更讓被害人畢生積蓄化為烏有，求償無門，依刑法偽造文書、3人以上冒用公務員共同詐欺等罪分別論罪科刑，以示懲儆。

刑法339條詐欺罪，可處1年以上、7年以下徒刑，得併科100萬元以下罰金。另刑法211條偽造、變造公文書，可處1年以上7年以下徒刑。