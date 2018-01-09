秒偷252萬鑽戒 監視器逮女盜

2018-01-09

〔記者楊國文／台北報導〕女子王瑄錡佯裝貴婦到SOGO百貨敦化店選購珠寶，趁女店員彎腰拿鏡子，以右手將價值252萬餘元的2.57克拉鑽戒交給左手，手法像變魔術，過程僅一秒鐘，女店員起身後，還不知展示盤鑽戒不翼而飛，王女接著不疾不徐將得手鑽戒放進口袋，繼續挑選珠寶，雖然警方未起獲鑽戒，但監視器錄下她將鑽戒放入口袋時，還可看到鑽戒吊牌晃動，高等法院因此依竊盜罪判她1年半定讞，民事部分昨判須賠珠寶公司252萬多元。

2014年11月5日，有犯案紀錄的珠寶女盜王瑄錡手提愛瑪仕名牌包，當天下午3時到SOGO敦化店某珠寶專櫃，佯裝選購珠寶，夏姓女店員拿出數枚珍珠戒指、鑽石戒指、項鍊、手鐲等供她挑選、試戴。

王女在專櫃東挑西選一個小時後，試戴珍珠耳環，要求夏女拿鏡子給她。當夏女彎腰拿鏡子，王女若無其事注視夏女，卻以右手拿起展示盤2.57克拉鑽石戒指（含主鑽共69顆鑽石），放在左手的手機下方，過程僅一秒鐘。

夏女起身拿來鏡子，王女神態自若將左手手機交到右手後，又以左手將鑽石戒指放進口袋，繼續挑選其他珠寶。

這時夏女發現2.57克拉鑽石戒指不翼而飛，王女堅稱未看過該鑽戒，夏女急著請女同事協助尋找，此時，王女數度欲離開，走到賣場大門被攔阻，她打開皮包自清，表示和她無關，仍被要求暫勿離開。王女以內急為由堅持上廁所，夏女為安全起見，陪她上2樓由王女自行關門如廁，一段時間後，王女步出洗手間。

王女回到一樓珠寶專櫃，兩度欲離去被阻止，下午5時半員警抵達，詳細檢查王女皮包和口袋，但未查獲鑽戒，夏女也證稱未目睹王女取走鑽戒。不過，檢警透過監視器，查出王女秒取消失的鑽石戒指放入口袋，還可看到鑽戒的吊牌晃動著，檢方將她起訴。

審理時，王女堅稱未行竊，當日也讓店員檢查皮包、口袋，均未發現鑽戒，已證明她是清白；至於監視器光碟顯示她將某物放入口袋，王女指稱是她自己的戒指。高等法院認為，雖迄今未查獲該鑽石戒指，但從監視器畫面、夏女證詞等事證，可認定王女涉竊盜鑽戒犯行明確，判她1年半定讞，王女已入獄，民事部分須賠償該鑽石戒指價值252萬4800元。