「溪湖金錢豹」尋歡 男遭行刑式狙殺

2018-01-09

攜女伴赴約 還找陪唱

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣驚見行刑槍擊命案！38歲男子李源翔昨凌晨接受彰化一名里長的邀請，到溪湖鎮內有「溪湖金錢豹」之稱的「小莓視聽館」唱歌，里長離開後，有4名男子先後進入包廂隨即離去，李男被發現全身是血倒臥包廂內，送醫不治，死因為心臟處遭開一槍，警方初判為近距離行刑式射擊，應是李男遭仇家狙殺，要他一槍斃命，警方正全力追緝4人到案說明。

里長離去 又有4男進出

溪湖警分局指出，李男被發現時，人倒臥在包廂內，地面滿是血跡，救護車送醫院急救時，醫生檢傷發現死者心臟處有一顆子彈，立即通報警方，李男仍傷重不治。

送醫才發現心臟卡彈

警方趕抵小莓視聽館，案發包廂內已空無一人，且被業者清理乾淨；警方透過指紋比對，查出死者為李源翔，有恐嚇等多項前科，無固定職業，平常混跡台中市一帶；死者的女兒表示，爸媽早已離婚，她一直跟阿嬤同住，已經10年沒跟父親聯絡。

警到現場 血跡已清除

警方調查，李男昨天與一名女性朋友，應彰化地區一名里長之邀，到小莓視聽館開包廂歡唱，還找來2名女子陪唱，警方找到支付酒錢和包廂費的里長到案說明。里長表示，與李男為舊識，因許久未見，昨天特地邀約敘舊，當時李男帶著一名女子與會，他並不認識該名女子，也不知2人有何關係，後來他有事先離開，沒想到會發生槍擊命案。

視聽館女經理與服務人員均表示，不認識死者，發現時人已躺臥在地，案發前包廂內吵雜，沒有聽到槍聲，也沒看見有人行凶。

疑遭暗算 追匿跡女伴

警方調閱店內監視畫面，發現里長唱幾首歌後便離開，離去時還把當晚的包廂費及酒錢結清，2名陪唱女子也因鐘點結束離開，包廂內只剩李男和同行女子繼續唱歌；不久後有2人進入包廂，2人離開後，有另外2人進入包廂，後面這2人進入包廂時，發現李男倒臥在血泊中，立刻通知店家呼叫救護車，這2人和陪同李男的女子在救護車抵達後即離開。

警方研判凶手可能就是里長離開後，陸續進入包廂的4人之一，懷疑遭仇家暗算「放冷槍」，也不排除死者與人相約KTV談事情而中伏的可能，正逐一過濾監視畫面及酒客車號，追查陪同李男的女子出面說明。

「小莓視聽館」原為「小莓小吃部」，後轉型改掛有女陪唱的「視聽館」招牌，在地方上頗有名氣，因堅持走「台灣味」路線，不少小姐雖年過40依然風韻猶存，交際手腕極好，消費「一攤」至少要一萬元以上，因此被稱為「溪湖金錢豹」。