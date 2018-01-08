醉嗆情敵被追砍 醒來斷片全忘光

2018-01-08

狹路相逢後 打電話嗆拚輸贏

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市1名廖姓男子，前晚至前女友上班的卡拉OK店喝酒歡唱時，正巧與對方現任鍾姓男友狹路相逢，他先是與對方爆發口角，後又打電話嗆聲：「有種出來輸贏！」鍾男聞言找來陳姓友人一起赴約，在現場與爛醉如泥的廖男爆發肢體衝突，事後廖男因喝得太醉，恍惚間跑回上班處呼呼大睡，昨晨醒來才發現自己全身是傷，卻完全記不起遭人毆打一事，離譜的失憶戲碼讓警員直呼：「太扯了！」

血直流有刀傷 不記得被圍毆

警方調查，32歲廖男前晚獨自到三重仁愛路1家卡拉OK店喝酒、唱歌，正巧碰上前女友的新歡鍾男，2人爆發激烈口角，隨即不歡而散，但廖男幾杯黃湯下肚後越想越氣，又打電話向對方嗆聲：「有種出來輸贏！」鍾男聞言遂找來陳姓友人助陣，與廖男在卡拉OK店前大打出手，過程中鍾男一度拿起施工用的三角錐狠砸廖男，並持刀作勢追砍，直到廖男自撞路邊鐵圍籬後倒地，才悻悻然離開。

酩酊大醉的廖男渾然不覺疼痛，呼呼大睡到昨日上午才痛醒，一醒來就驚見自己背後鮮血直流，不僅腰部右側有道長15公分、深2公分的傷痕，背部、右手肘也都有撕裂傷，其中腰際傷口被醫院判定為刀傷，所幸治療後並無大礙。

因廖男表示完全記不起當時狀況，警方昨依監視器畫面追查，約談鍾男、陳男2人到案，2人偵訊時強調，廖男腰際傷口是自撞鐵圍籬所致，否認砍人，加上廖男不願提告，暫依妨害秩序罪嫌將3人送辦。