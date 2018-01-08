討醫師兒扶養費 父子官司打10年

2018-01-08

每月給1.2萬嫌少 父要5萬

〔記者王定傳／新北報導〕新北市劉男2008年向法院提出聲請，要求當醫生的兒子給付扶養費，2010年間獲判勝訴，可按月向兒子索取1萬2千元至2016年9月止，不料劉男認為太少，前年他一口氣提告索討每月5萬元扶養費，劉子當庭泣訴自己無法承受「不孝為大」的罵名，甚至怒嗆：「若我死了，父親一毛都沒有！」新北地院認為，子女目前給付給劉的扶養費已足夠生活，據此裁定駁回。

兒泣訴嗆︰若我死了一毛都沒有

據悉，劉子2007年間進入醫界，隔年劉男就向法院聲請每月6萬元扶養費，但因其名下有房屋、股票及租金收入等財產而未果，後來他索性賣掉股票、轉移房產，並指控兒子與前妻拐光他的財產，以此請求每月3萬元扶養費；但劉子喊冤說，當年父親有財力進出股市，卻不給付學費，導致他必須以助學貸款方式完成學業，期間生活費都是母親負擔，父親甚至還不斷檢舉，害他差點無法獲得教育補助。

當時法官認為，劉男房產是移給女兒，不算買賣，股票也只賣了20萬元，審酌他只有這間房產加上少許存款，裁定劉子應每月給付1萬2千元扶養金至2016年9月底，劉男之後不但聲請強制執行，2012年間還聲請增加扶養金至2萬元，但後續官司統統吞敗。

兒女扶養費給得夠多 駁回

2016年10月後，劉再度以自己積欠女兒租金100多萬元等理由，要兒子給付每月5萬元扶養費，已支付多年扶養費的劉子則憤怒反嗆，指自己無法承受「不孝為大」的罵名，若他死了，父親恐一毛都拿不到；法官審理後認定劉男兒女都有給扶養費，加一加已超過4萬，比2016年度的新北市每人每月平均支出還高，因此予以駁回。