飆125cc 追600cc重機 違規左轉遭撞 受傷又挨罰

2018-01-08

傻跟同學一直騎

〔記者徐聖倫／新北報導〕19歲許姓騎士前天騎125cc機車經過新北市永和區林森、永亨路口，為追上同學騎乘的超過600cc的大型重機，看同學左轉也跟著轉，忘記一般機車要兩段式左轉，吳男駕駛的汽車閃避不及，直接撞上，許的機車滑到對向車道，又撞上停等紅燈的廂型車，許全身多處擦傷，未傷及要害，許男直說「下次會乖乖兩段式左轉了！」

許男向警方表示，當時他為了追上同學，打算一下福和橋進入永和後，就直接左轉永亨路，於是從機車引道一路往左切進快車道，沒想到隨即被後方車輛撞上。

開車的26歲吳男無奈表示，自己真的反應不及，根本無暇閃躲；在對向車道停等紅燈、無端被許男機車波及的另名駕駛，則直呼「有夠倒楣」。

據了解，許男當天騎的是125cc普通重型機車，同學騎的是大型重機，由於「道路交通管理處罰條例」中，允許大型重機比照汽車直接左轉，許男為了趕上朋友，才會未依規定待轉，進而造成這起車禍。

警方表示，3方當事人經酒測，均沒有飲酒情形，後續會先對違規左轉的許男開出900元罰單，並協調3方之間的賠償問題；警方呼籲，用路人一定要確實遵守交通規則，多為自己與他人安全著想，千萬不可為了一時方便違規行車，以免發生憾事。