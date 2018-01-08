掰改運淫少女 道長：會有報應

2018-01-08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆22歲何男在臉書化名，並宣稱是中壇元帥的乩身，他在入監服刑前2天，涉嫌對未滿14歲的小君（化名）佯稱將遇死劫，要立刻作法祭改，誘騙她到家中性侵。基隆地檢署日前偵結，依強制性交罪將何男起訴。

基隆道教會常務理事李戊己道長指出，神明不可能要求信眾與乩身發生性關係，如民眾遇到自稱乩身的人，要求發生性關係改運或度過一劫，那對方一定是神棍，要立刻逃離現場，保護自身安全，且神棍假冒神明宣稱的恐嚇、詛咒，都沒有用，不用擔心。而何男的行為不只是神棍，根本就是惡棍，若沒有遇到現世報，一定是祖上積的陰德庇佑，但下輩子還是得還。

檢警調查，何男有毒品等多項前科，曾待過宮廟服務，才會以一些專業宗教術語，用來欺騙小君；此外何男曾多次跟少女性交，前年就因與未滿14歲少女性交被判徒刑4年，目前服刑當中，誇張的是，何男在入監服刑前2天，還約出小君性侵。

檢警調查，何男在臉書化身成為黃男，宣稱是中壇元帥三太子的乩身，假借神明旨意聲稱小君將於3日內遇到死劫，輕則重傷，重則會喪命，強調這是天機，不能跟家人透露，要小君立刻到何男家中祭改。

小君聞言，瞞著家人在凌晨3點搭計程車直奔何男家，沒想到進到屋內，何男以作法名義，要求她脫去衣服，小君半信半疑想要離去，卻被攔下性侵。何男更以神明旨意要小君不得對外張揚，嚇得她不敢對外人訴苦。

小君返家後變得沉悶，不太愛說話，家人經多次詢問，拖了快1個月才知原委，馬上報警提告。

何男向檢警表示，雙方是兩情相悅，沒有強迫。檢察官認為，少女是被何男欺騙，用威脅方式侵犯，已涉犯強制性交罪，依法將他起訴。