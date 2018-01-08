喊加湯沒被聽到 回家開車撞進魚粥店

2018-01-08

〔記者王涵平／台南報導〕49歲沈男前天至台南1家魚粥店喝魚湯，他連兩次要求店家加湯，疑音量過小店家稱沒聽到，第三次提高分貝，遭老闆的兒子回「講那麼大聲衝啥？」雙方發生肢體衝突，沈男離開後竟駕車衝進店家，老闆的兒子持鐵棒敲打擋風玻璃，車子倒車時還造成一名機車騎士摔倒，雖店家、顧客互不提告，警方仍以社維法送辦。

誤會釀糾紛 事後皆不提告

有網友將衝突PO上臉書「爆料公社」，網友自稱是該店家的常客，每次要求加湯，店家都很客氣，老闆跟老闆娘都很好，沒有必要為了一碗湯發生這樣的事。

昨店家鐵門深鎖，門口貼出「內部整修、不便之處、敬請見諒」，而魚粥店吳姓店員則在網路回應表示，並未拒絕幫客人加湯，而是對方先大小聲，又先動手，再回家開車衝入店內，店家老闆與老闆娘為人和善，不可能不幫客人加湯。

警方表示，前天上午8時許，沈男至新營太子宮附近的這家魚粥店，坐在店外餐桌喝魚湯，因要求店家加湯，連兩次疑音量過小，店內員工稱沒聽到，第三次提高音量再要求加湯，遭店家老闆的兒子回以「講那麼大聲衝啥？」雙方進而發生肢體衝突。

沈男離開後返家駕車，衝進店家前高喊要大家閃開，造成店內設備與桌椅毀損，老闆的兒子見狀立即手持鐵棒反擊，猛砸自小客擋風玻璃，沈男駕車倒退時，造成路過一名機車騎士摔車，這時沈男下車走向店家，一旁有人直喊報警，機車騎士則僅受皮肉傷。

社維法裁處 暴衝男最重罰1萬8

雙方都是在地人，至派出所警訊時都低調表示不願提告。警方指出，沈男駕車衝撞前有通知大家閃開，並無蓄意傷人意圖，倒車至路上造成騎士受傷，應是未注意車後狀況，因此無法以公共危險等罪嫌送辦，加上雙方都無意提告，改以社會秩序維護法第87條妨害他人身體財產，包括加暴行於人者，互相鬥毆者等移送裁處，可處3日以下拘留，或1萬8000元以下罰鍰。

據當地人表示，魚粥店開了10幾年，有虱目魚、草魚湯與肉燥飯、魚粥等，還有一些小菜，口味不錯，從沒聽過有糾紛，對傳出遭車衝撞意外感到錯愕。