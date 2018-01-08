辣手藍衣女 「屠殺」全店夾娃娃機

2018-01-08

對準投幣口潑漆 恐毀電路板

〔記者張聰秋／彰化報導〕1名戴全罩式安全帽、口罩、身穿藍色雨衣的女子，手持1桶黑色油漆，昨晨零時15分走進彰化縣秀水鄉彰水路一家娃娃機店，二話不說朝每台娃娃機的投幣孔潑漆，由於油漆流入機台內，可能造成機板毀壞，難以修復，目前有18台機台遭毀損，店家損失約50萬元。

18台機器 店家50萬元飛了

藍衣女為何趁三更半夜來潑漆？警方調查中。有民眾把娃娃機店遭潑漆的畫面PO到臉書社團，有網友說，可能是老闆得罪了人，卻不自知；也有人說，可能是夾子「調得太鬆」，鬆到讓人夾不到，才不爽潑漆；另有網友稱，沒人笨到無緣無故去潑漆，要不是老闆用「奧步」，不會有人無聊到全身都遮住，跑到店內潑漆；也有網友表示，應該是同業競爭所致。

同業競爭?夾不到報復? 追查中

針對網友推測，受害店家無奈表示，他沒跟人結怨，「出貨」（指娃娃）也很大方，為何有人在暗夜來破壞他的店？他實在不清楚，目前已報警處理，希望警方儘快揪出這名藍衣女。

鹿港警分局偵查隊長蕭志旺表示，秀安派出所已受理報案，警方根據監視器拍到的影像全力追查中。

店家估算，目前有18台機台遭毀損，損失約50萬元。店家說，店面才開4個多月，客人也玩得很開心，機台無緣無故被潑漆，對方很狠心，特別是朝投幣口潑灑，使得油漆由投幣孔流入，會破壞整組機台中最昂貴的電路板，讓人看了實在心痛。