大聲公逼里長幫弟還錢 囂張黑衣人還PO網

2018-01-07

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市萬華區綠堤里邱姓女里長，疑因弟弟欠債未還，4日晚間8時許，7名黑衣人跑到里長辦公室前，其中2人拿著大聲公，以廣播方式大聲放送︰「里長辦公室報告！里長弟弟欠錢不還！」還囂張地把整段討債影片張貼上網炫耀，邱姓里長至今低調未報案，警方已主動介入調查。

沿巷弄猛廣播

根據臉書社團「黑色豪門企業」爆料，4日晚間，7名黑衣人跑到北市雙園街122巷內里長辦公室前，2名黑衣男各自拿著大聲公，對著里長辦公室嗆聲廣播：「里長辦公室報告！里長辦公室報告！里長弟弟欠錢不還，態度惡劣！」隨後再用錄音帶方式重覆播放，另有1人在旁錄影，其他4人則是分散在四周。

夜晚叫囂引發附近鄰居探頭查看，一名婦人自里長辦公室出面反嗆：「我要叫警察了喔！你不要再亂喊了！」討債黑衣人反嗆：「欠錢不還還報警，這樣好嗎？」「欠錢還錢！欠錢還錢！不要欠錢還報警，這樣好看嗎？」隨後持續沿著巷弄大聲廣播，整個過程約3分鐘左右。

警方介入調查

邱姓里長當時未出面，事後也未報警，台北市警萬華分局發現網路貼文後，主動調查，初查邱姓里長的弟弟疑似在外有數十萬元的債務糾紛，一直協調未果，未料債主派人到里長辦公室討債。記者昨致電邱姓里長及里辦公室，均無人接電話。