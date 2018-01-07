收到這張罰單 親友高喊我願意

2018-01-07

警員大喜 喜帖仿罰單

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市大園警分局大園派出所警員許育方、徐潔如，2人從警相識交往，如今決定攜手步上紅地毯，將在今天舉辦訂婚喜宴。2人發揮年輕人創意，以罰單格式製作喜帖，讓接單的親朋好友均感驚喜有趣，笑稱：「想不繳都不行！」同事們也打趣地說：「一定會帶著這張『紅單』準時繳費。」

同事打趣：一定準時繳

這張別出心裁的喜帖以罰單格式設計，車牌號碼刻意填為「520-LOVE」，適用法條處寫著幸福人生條款「保證幸福滿滿好命條例第1314條99項99款」，象徵「幸福一生一世、長長久久」，填單人是「育方」、主管則是「潔如」，代表許育方對老婆的疼惜與尊重。

27歲的徐潔如，大學時曾在桃園地院訴訟輔導科及市府消費者服務中心擔任訴訟輔導員，發現社會上有許多需要幫助的人，因此報考警察特考；去年1月中分發大園派出所，結識同所的學長許育方，許對學妹相當照顧，也提供各種過來人經驗，讓徐女很快適應警察工作。

徐潔如笑說，實習階段對環境不熟悉，許育方在工作上主動指導，在生活上也很照顧，2人有共同興趣，常常相約出遊、運動，對他逐漸產生好感；她也稱讚許育方很細心，是值得依靠的人，這也是決定嫁給他的原因。

俊男美女 交往半年閃婚

許育方則說，他年長徐潔如7歲，但2人想法很相近，彼此對未來都有共識，未婚妻很貼心，會顧及生活上的小細節，2人交往半年就決定結婚。