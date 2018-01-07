想賣身被酒店退貨 女車手體重破百 徒步領款兼減肥

2018-01-07

「瘦了2公斤 但好後悔」

〔記者王捷／台南報導〕謝姓女子身材壯碩、體重破百，為賺錢曾想到八大行業陪酒、甚至下海，但屢因外型「不被錄取」，車手頭曾姓乾哥網羅她加入車手行列，一夥7人從台中以南詐領數千萬贓款，她擔心自己目標顯著、加上想減肥，每次領款都徒步走3公里以上，獨自就領了千萬贓款，月抽佣10萬元以上，但違法的事無法長久，一夥人年初遭逮，謝女也落網並遭收押，她落寞地說：「雖然瘦了2公斤，但好後悔。」

20歲謝女來自破碎家庭，高中時父母相繼去世，只能到親戚家寄人籬下，滿18歲後開始靠自己，但沒有專長，先是當工廠作業員月薪2萬多元，工作辛苦、生活吃緊，有朋友建議她投入八大行業，不過試了幾間酒店都被「打槍」。曾姓乾哥明白告知，她的外型不適合當小姐，網羅她當車手，此後即由曾男提供吃住，傳授詐欺守則給謝女，加入成為車手。

謝女從曾男口中得知，現在警方盯車手盯得很緊，加上她噸位大、目標顯著，最好能徒步領取贓款，起初謝女覺得辛苦，但曾男跟她說，徒步還可以瘦身，說服她樂於開始走路。

個人業績逾千萬 要賠被害人

警方調查，曾男為首的詐欺車手團，台中以南縣市都有詐領蹤跡，從去年11月開始已經得手數千萬，其中謝女獨自就領了超過一千萬，抽佣10萬多元，已被多個警察單位鎖定。雖然徒步詐領增加警方辦案困難，但在警方勤於調閱監視器之下，將曾男一夥人一一逮捕，謝女落網後也遭收押。

謝女被送往看守所前泣訴：「再也不敢犯案」；警方說，謝女不僅要面對詐欺刑責，對於受害人損失的上千萬元，也要付出賠償代價。