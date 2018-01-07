升遷受限 法警鬧人力荒

2018-01-07

〔記者陳慰慈、項程鎮／台北報導〕去年11月台北地檢署提訊的被告毆打法警，女法警還遭扯髮拖行，其他院檢也常發生人犯脫逃事件，法警人力與經驗不足問題引發外界關注，有立委提案修法調升法警職等，也可鼓勵更多有志者加入法警行列；司法院對此回應，調升法警職等有難度，目前正研究增設法警小隊長或組長等職，讓這些職務的法警有主管加給，不過事涉修法，需跨部會機關達成共識。

司院研究增設小隊長或組長留人才

「法院組織法」規定，法警職等為委任第三職等至第五職等，警長可由委任第五職等或薦任第六職等至第七職等法警擔任，副警長是由委任五職等或薦任六職等法警出任，但警長、副警長無任期限制，可做到退休，導致升遷管道不暢通。

因此除非當上正、副警長，否則資深法警永遠停在委任五職等，即使受訓取得升遷文憑，卻陷入「無缺位」可升的窘境，以致有機會「出走」者即改調他單位，讓原本人力就不足的法警更現人力荒。

工作雜、勤務量大 常成公職跳板

有法警說，2005年法院組織法修法，書記官最高職等可到薦任第八職等至第九職等，法警與書記官均為通過司法四職等考試錄取的公務員，但法警職等卻「卡關」，加上工作雜、勤務量大，迫使不少法警另做生涯規劃，應讓法警比照書記官才是公平正義。

除調升職等，法警協會理事長詹彥峰建議，仿效每6到8人就有一股長管理的書記官制度，讓法警也增設小單位主管。此外，因「中央機關總員額法」限制，實際法警人數起碼少了20%，有的院檢少更多，詹彥峰建議政府應將司法機關摒除在總員額法之外，畢竟犯罪逐年增加，司法人員工作量隨之加重，應重視補足法警人力缺口。