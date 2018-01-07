法警調薪囉 啥！值班時薪僅70元

2018-01-07

「薪」酸 僅勞基法一半

〔記者陳慰慈、項程鎮／台北報導〕司法院與法務部為回應法警協會的爭取，4個月前將法警值班費時薪由60元調至70元，未料不見法警喜樂，反而惹得多數法警感嘆「只調10元實在很心酸！」法警協會理事長詹彥峰表示：「把我們當乞丐嗎？」70元僅是基本工資時薪的一半，認為起碼應比照勞動基準法的時薪140元才合理。

法警協會氣:當我們乞丐

詹彥峰指出，院、部認為，法警值班時間算備勤、可適度休息，但夜班的值勤與白天的工作並無不同，且夜間值班的法警人數少，可能1人在值班台，3、4人負責將送入人犯登簿、搜身、戒護等工作，並協助檢察官夜間開庭或處理專案。

詹彥峰說，如檢察官做出交保或限制住居等強制處分，法警還得教導人犯如何填寫單據及處理突發狀況，實際做的工作跟白天沒兩樣，這應該叫「加班」，並非值班，政府因沒有預算，以「值班」名目給值勤費不合理，這樣不符合「勞動正義」。

司院：預算須通盤考量

司法院指出，加班費問題高院有相關規定，對於開庭、押解被告等值勤中法警，有專案加班費，但單純備勤者，時薪從60元提高到70元；法務部表示，擬與司法院採取一致作法，也希望調整法警待遇，已向行政院反映法警意見等相關問題，但涉及國家整體預算問題，需要再通盤考量。

目前法警的進用，是由考試院每年9、10月間舉辦「司法特考四等法警類科考試」，放榜後隔年2月分發及進行4個月在職訓練，並經實務考核通過後報請銓敘成為法警，未通過考核會被剔除；成為法警後月薪有4萬出頭，另有3到4千元值班費，至於資淺警察月薪約5萬元，六都警察另有「勤務繁重加給」，薪水更高。