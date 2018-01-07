拼裝輕航機試飛 迫降沙灘遭浪腰斬

2018-01-07

兩名駕駛幸運輕傷

〔記者王秀亭／台東報導〕一架自行組裝的輕航機，昨天下午3時許由花蓮馬太鞍溪起飛，沿海岸線飛行，疑因機械故障失去動力，迫降在台東縣成功鎮石雨傘遊憩區附近岸邊，機上劉姓、溫姓駕駛倉皇從駕駛艙逃生，爬出不久，整架飛機就被海浪襲擊嚴重裂損，最後還被「腰斬」成兩截。

劉男2人僅輕微擦傷，面對警方詢問，自稱是花蓮輕航機協會成員，擁有輕航機證照，這趟飛行有事先申請；但2人有些說法籠統不清楚，警方不排除他們的說法避重就輕，涉及違法飛行，將由民航局專業人員進一步調查釐清。

目擊民眾表示，當時在石雨傘上看風景，一架輕航機本來還在空中飛行，螺旋槳突然不轉了，輕航機就以滑行方式，離海岸越來越近，也越來越低，最後「碰」一聲，沒了聲音，驟停在沙灘上，此時才驚覺發生「墜機」事件，趕緊打119報案。

螺旋槳忽然不轉了

台東縣消防局及海巡第一三大隊獲報，立即趕往現場，機上劉姓（27歲）、溫姓（45歲）男子已自行脫困，2人冷颼颼地在岸邊待援，消防人員到場後，見2人傷勢輕微，2人也直說「不用去醫院」。迫降的輕航機就停在岸邊沙灘，在一波波海浪拍打下，未久機身與機尾分離成兩截。

碳纖維材質 造價百萬

2人說，輕航機是自行打造組裝，為求輕量，除了Rotax 100p的引擎，機身幾乎都是碳纖維材質，造價超過1百萬元，昨天進行試飛，經申請下午3時許從花蓮馬太鞍溪起飛，越過海岸山脈，飛行約20多分鐘後，到三仙台北邊時，發現引擎有問題，當下決定找一處沙灘迫降，才選在石雨傘附近岸邊，還好處理得宜撿回一命，但帶在身上的手機，因緊急逃生，留在輕航機上。

玩家稱有合格證照

劉男表示自己擁有輕航機教練證照，溫男也說有輕航機駕駛證照，供稱此次飛行依法申請，至於東海岸是否為合法飛行空域，2人則說不清楚。27歲劉男說，從小看著父親玩輕航機，也跟著接觸；45歲溫男從事旅遊業，表示接觸輕航機已經多年。