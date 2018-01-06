利用雙11「空」前大走私 乳膠枕藏14公斤海洛因

2018-01-06

〔記者張軒哲／台中報導〕查緝毒品建功，4千萬元海洛因GG了！中國炒作出來的「雙十一」購物節期間，國際貨運寄送頻繁，台中海關去年11月9日攔獲從泰國空運郵寄3箱真空「乳膠枕」，夾藏市值約4千萬元的14公斤海洛因毒品，調查局航調處隨後逮捕24歲林姓收貨人；此案是以國際快捷郵包走私海洛因毒品我方查獲數量最大宗的案件。

台中關駐郵局關員當時攔檢自泰國郵寄至台中市的國際快捷郵包，使用儀器查驗時，察覺真空「乳膠枕」夾藏硬物且觸感有異，再採破壞性查驗，驗出海洛因毒品反應，旋即移請航調處台中調查站會同保安警察第三總隊第一大隊、憲兵指揮部等單位組成專案組，報請台中地檢署偵辦。

專案組故意放行毒品出關，隔日中午在台中市南區東興路接貨處，趁林嫌準備將3箱毒品搬運上車之際，當場壓制逮捕。

航調處指出，毒梟集團利用中國「雙十一購物節」期間國際包裹眾多，認為海關人員繁忙之際，且挑選台中市東興路一棟高達6百多戶出租套房大樓，管理員辨識不易的特性，編造收件者姓名並以無人居住的套房作為收取「乳膠枕」地址，再指派計程車載林嫌前往取貨，行徑狡猾。

國際快捷走私 市值4千萬

落網林嫌辯稱，他只是代領毒品，允諾事成會有高額報酬，他不清楚友人真實姓名；調查幹員認為他供詞有保留，全案持續追查幕後集團成員。

航調處表示，毒梟以國際快捷郵包走私的海洛因重達13847.92公克，約14公斤重，市值約4千萬元，是近年罕見的國際郵包大宗海洛因走私案。