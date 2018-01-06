對上億元超跑比中指 高職生道歉：我愚蠢

2018-01-06

車主轟幼稚 網友也砲轟

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中一所高職陳姓學生，4日參加學校舉辦的校外教學，到台北市某家汽車美容公司參觀，看到超跑車主「將軍」鄭為元的上億元超跑PAGANI Huayra（風神），陳生一時興起，比出中指並拍照PO網，鄭為元怒批行為幼稚，網友也群起砲轟 ，陳姓學生發現闖禍PO文道歉，宣稱一時好玩所致，校方已介入輔導。

陳生將中指照PO網後，疑似是「將軍」的網友Steven Cheng，在臉書轉貼陳生照片，並表示「這位小朋友，不管你是誰，是否只是開玩笑，你都不該對著有車主的車子比上你的中指。因為你的幼稚行為，NEAT不會再開放給任何人拍照裡頭的任何車子！」

高職生急撤照 兩度道歉

陳生的行為也引發網友批評，質疑「怎麼會比中指拍照」、「這樣帥嗎」，也批評陳生「水準應該提升」、「無聊的屁孩」。

各界批評蜂擁而至，陳生發現事情鬧大，立即撤掉照片，並兩度PO文道歉，強調「因為自己愚蠢的舉動，影響到大家拍將軍的車的權利真的感到非常抱歉」、「做出了藐視車主的行為，對將軍非常的不好意思，謝謝將軍您給我這次的教訓」，同時向NEAT工作人員、鄭為元以及網友致歉。

校方：已展開機會教育

校方表示，陳姓學生只是一時好玩，比中指不是對車子或車主不尊重，學生不知道這種舉動會傷害到別人，學生已知道錯了，也PO文道歉，由於學生心情頗受影響，學校已在第一時間介入輔導，同時展開機會教育，要求所有學生在校外行為舉止都應該要合宜適當。