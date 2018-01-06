5兒女3染毒2暴斃 8旬母竟嘆 亡兒比我好命

2018-01-06

「糊塗蟲」 步弟後塵

〔記者林嘉東／基隆報導〕綽號「糊塗蟲」的52歲胡姓男子吸毒多年，3個弟弟中的老三與老四也染毒，老三10年前因施打毒品過量暴斃，未料胡男昨天也步上弟弟後塵，清晨被80歲老母發現陳屍浴室，手裡還握著殘餘海洛因的針筒，胡母哭紅了眼：「毒品害死我2個兒子！」

10年之間 送走2兒子

警方指出，胡母命運多舛，丈夫很早就身故，她靠擺麵攤獨力扶養4兒1女，沒想到兒子們未能體諒母親辛勞，老三與老四也沉迷毒海，不願與母親同住，唯一沒碰毒品的小兒子遠走他鄉、再無聯絡，女兒嫁為人妻，只剩下長子「糊塗蟲」與胡母同住。

沒碰毒的兒子遠走他鄉

一名曾抓過胡男的警察透露，胡家老三10年前因吸毒入監，出獄當天就因施打毒品過量暴斃，而胡男吸毒多年，最後一次吸毒前科停留在5年前，原以為他已經戒除毒癮，未料又重蹈弟弟的覆轍。

據指出，胡母昨天清晨4點半起床上廁所，發現愛子面朝下趴在地板，左手還握著針筒，趕緊報案急救，仍救不回愛子，警方發現胡男注射的海洛因針筒內還有血跡與殘餘海洛因，研判可能施打毒品過量暴斃，檢察官相驗時抽血採樣，釐清胡體內有多少毒品含量。

白髮送黑髮 無語問蒼天

2個兒子10年之間接連因施打毒品暴斃，胡母淚流滿面說：「毒品已害死我2個兒子」；胡母告訴警方，她身體不好，兒子一個個走了，獨留她一人在家，孤苦無依，反而羨慕起兒子，「死掉比較好命！」警方只能好言勸她，要好好保重自己身體。