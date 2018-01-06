想換機車玩命 堵車前讓人撞飛

2018-01-06

陳男要蔡婦「賠新車」

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕罕見玩命式假車禍！陳姓男子的機車已是10年老車，想換新車又缺錢，竟異想天開鎖定開車的蔡姓婦人，故意將機車騎到蔡婦車前突然煞停，蔡婦煞車不及將陳男連人帶車撞翻，陳男彈飛落地手腳擦傷，站起身後大聲叫囂要蔡婦「賠我新車」，警方調閱蔡婦行車紀錄器，發現陳男根本是故意製造假車禍，將他依詐欺、強制及毀損等罪嫌送辦。

警方識破假車禍

警方指出，陳姓男子騎乘的機車，為光陽Going100c.c.普通重型機車，新車價約3至4萬元，但他的車齡超過10年，殘值約2000元，這次偷雞不著蝕把米，不僅人被撞傷、遭法辦，還要賠對方車損，連被撞壞的機車後車燈也得自負近千元修理費。

舊車殘值剩2000元

警方調查，37歲蔡姓婦人4日上午9點開車返家途中，在宜蘭市泰山路及舊城南路口停等紅燈，綠燈一亮，蔡婦開車緩慢起步，55歲陳男突然騎著機車衝到汽車前方，蔡婦來不及煞車直接撞擊陳男，陳男被撞飛，彈到汽車引擎蓋上再摔落地面。

蔡婦撞上嚇壞兒收驚

車禍當下，蔡婦嚇出一身冷汗，幸陳男只是手腳擦傷，站起身後當街痛罵蔡婦並要求賠償一輛全新的機車，警方到場將2人帶往派出所製作筆錄。員警調閱行車紀錄器釐清車禍原因，懷疑陳男根本是製造假車禍；陳男原本否認，直到警方出示行車紀錄器畫面，才坦承因為機車老舊，想要以假車禍方式、要求婦人賠新車，他跟著婦人已有一段路程，見綠燈亮起汽車剛起步，就騎機車靠過去挨撞。

騎士受傷又送辦

蔡婦透露，綠燈亮起她緩慢加速，沒想到突然有機車從右側車道駛入車前還停下，她根本來不及煞車就撞上了，當時車內還有1歲多的兒子，聽到「碰」的一聲嚇哭，事後已帶兒去「收驚」。