盜激似錦榮帥照 愛情騙子落網

2018-01-05

至少騙10女 詐得千萬

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市警方破獲愛情詐騙集團，台籍嫌犯陳孟男等人透過中國的交友網站，冒用網路男模照片，其中被盜用的混血男模臉孔像錦榮，陳嫌等人再鎖定對愛情憧憬的中國籍及香港的失婚、喪偶、單身女子，詐騙匯款。集團的教戰手冊更指「女人是聽覺動物」，要成員對被害人花言巧語洗腦；初步清查至少有10人受害，得手金額折合台幣至少千萬元，前天逮捕7名嫌犯，訊後依詐欺罪嫌送辦。

刑事局去年8月接獲國際情資，掌握詐騙集團成員在嘉義地區活動，會同嘉市刑大科偵隊組成專案小組偵辦。前天，幹員在嘉縣太保市中山路2個據點查獲詐騙機房及主嫌陳孟男（36歲）等5人，並在嘉市國賢一街逮捕嫌犯林政賢（28歲）等2人。

教戰手冊形容女人是聽覺動物

警方在現場搜出詐欺用教戰手冊等贓證物，手冊內容形容「女人是聽覺動物，她們是愛幻想動物，切記要演什麼像什麼，男人不壞，女人不愛，要壞的可愛，壞到恰到好處，必須讓她認同你，然後讓她去期待，你為她造的夢，這樣就恭喜你，可以獲得她的心。」

警方說，詐騙集團成員6男1女，男嫌犯前科累累，高矮胖瘦都有，但他們從網路冒用帥哥男模照片欺騙被害人，其中1張男模照片的男子激似天后蔡依林前男友錦榮，讓員警忍不住直呼「真的騙很大！」

更有嫌犯對被害女子噓寒問暖，並1人分飾2角，同時飾演兒子與父親角色，刻意迎合對方喜好取得信任，後以投資為由，不斷要求被害人匯款，並允諾以結婚為前提交往，被害人因陷入嫌犯編織的美好遠景中，遂匯出約台幣300萬元。

嫌犯也對被害人洗腦，以家人重病需要醫藥費為由，要求匯款，被害人陸續匯出約台幣200萬元後，直到中國公安通知受騙，她還宣稱與對方是真愛，不相信被騙。

警方調查，被害者為年齡40歲以上的失婚、喪偶、單身女子，高所得、經濟獨立，其中不乏飯店業經理或擔任私人公司主管等。