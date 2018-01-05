與交往機師好聚好散 空姐不知遭誰陷害

2018-01-05

委屈8個月 擬申請復職

〔記者鄭淑婷、陳宜加／綜合報導〕林姓空姐因行李被查獲毒品遭華航停飛調查，委任律師陳俊隆昨天表示，尚未收到不起訴書，林女是看到媒體報導才知檢方已還她清白，他轉述林女的心境說，「8個月的委屈終於獲得清白，打算申請復職、返回工作崗位」；對於後續是否要對曾報導她尿檢呈陽性（有毒品）反應的週刊提告？陳俊隆說，將等收到不起訴書後再與林女討論，先保留法律追訴權。

自認未曾與同業結怨

林女曾任職國內兩大航空公司，被停飛後暫時返回中部老家休息並靜候調查，據指出，她始終態度堅定，相信「終有一天會還我清白」，她於案發後3天就獲悉尿檢結果，偵查過程也透過律師遞狀，希望檢方秉公調查、還給她清白。

與前夫離異仍有聯繫

究竟是遭何人陷害？檢方透露，林女第一時間曾懷疑「會不會是同業」？但想不出曾與誰結怨、有過糾紛；但她認為也不會是感情糾紛，林女曾表明，與前夫離異後仍有聯繫，後來與一名機師交往，因不適合而分手，但都是好聚好散；陳俊隆說，林女至今仍不清楚到底是誰要陷害她。

林女對空服員工作很有熱忱，在旅客評價中名列前茅，陳俊隆轉述，林女尚未收到不起訴書，不便多說什麼，但她應該會申請復職。

事件爆發後，華航雖然停止派遣林姓空姐勤務，但並未做處分，事後林主動申請留職停薪。華航昨指出，將請該名林姓空服員在接獲不起訴通知後，提交給公司參考，並依當事人意願，辦理復職等手續。