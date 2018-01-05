與交往機師好聚好散 空姐不知遭誰陷害

2018-01-05

委屈8個月 擬申請復職

〔記者鄭淑婷、陳宜加／綜合報導〕林姓空姐因行李被查獲毒品遭華航停飛調查，委任律師陳俊隆昨天表示，尚未收到不起訴書，林女是看到媒體報導才知檢方已還她清白，他轉述林女的心境說，「8個月的委屈終於獲得清白，打算申請復職、返回工作崗位」；對於後續是否要對曾報導她尿檢呈陽性（有毒品）反應的週刊提告？陳俊隆說，將等收到不起訴書後再與林女討論，先保留法律追訴權。

自認未曾與同業結怨

林女曾任職國內兩大航空公司，被停飛後暫時返回中部老家休息並靜候調查，據指出，她始終態度堅定，相信「終有一天會還我清白」，她於案發後3天就獲悉尿檢結果，偵查過程也透過律師遞狀，希望檢方秉公調查、還給她清白。

與前夫離異仍有聯繫

究竟是遭何人陷害？檢方透露，林女第一時間曾懷疑「會不會是同業」？但想不出曾與誰結怨、有過糾紛；但她認為也不會是感情糾紛，林女曾表明，與前夫離異後仍有聯繫，後來與一名機師交往，因不適合而分手，但都是好聚好散；陳俊隆說，林女至今仍不清楚到底是誰要陷害她。

林女對空服員工作很有熱忱，在旅客評價中名列前茅，陳俊隆轉述，林女尚未收到不起訴書，不便多說什麼，但她應該會申請復職。

事件爆發後，華航雖然停止派遣林姓空姐勤務，但並未做處分，事後林主動申請留職停薪。華航昨指出，將請該名林姓空服員在接獲不起訴通知後，提交給公司參考，並依當事人意願，辦理復職等手續。

  • 林姓空姐當時行李箱夾層拉桿處（紅圈），被找到微量K他命、大麻。（記者鄭淑婷翻攝）

    林姓空姐當時行李箱夾層拉桿處（紅圈），被找到微量K他命、大麻。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 華航一名林姓空姐去年執勤返台入境時遭海關從隨身行李中查獲毒品，檢察官歷經半年調查，予以不起訴處分。 圖中人物與本案無關。（資料照）

    華航一名林姓空姐去年執勤返台入境時遭海關從隨身行李中查獲毒品，檢察官歷經半年調查，予以不起訴處分。 圖中人物與本案無關。（資料照）

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