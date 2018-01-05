師新婚隔天 帶女學生上摩鐵嘿咻

2018-01-05

〔記者蔡彰盛、洪美秀／綜合報導〕北部地區某高中張姓體育組長被控見女學生小美（化名）年少可欺，竟帶往摩鐵奪其初夜，甚至自己大婚迎娶嬌妻的第二天一早，又帶小美到旅館洩慾，打算結束關係時，竟傳送恐嚇意味簡訊及向小美索回送她的全部禮物；新竹地院審理認為2人是「師生戀」，雖然判決無罪，但痛斥張師有悖師道，不宜繼續從事教職。

師雖無罪 法官斥違師道

檢方指出，張師見事發時年僅16歲、讀高二的小美涉世未深，暑假期間假借賽事訓練名義，將小美載往汽車旅館性交，此後一年間幾乎每週六以協助升學、就業等種種理由，載往汽車旅館嘿咻。

張男雖與小美交往，但另外娶妻，他完婚的隔天又開車載小美到汽車旅館發生性關係。後來小美覺得老師只把她當成「洩慾工具」，控告張師犯「利用權勢或機會性交罪」，遭檢方起訴。

法院審理時，張師否認職權性侵，有學生證稱「全校都知道張師與小美有特別的關係」，張師還會帶小美去買特別的晚餐，吃的跟其他選手不一樣，她的許多待遇都和其他選手不同。

小美出庭說，一開始有感覺談師生戀，但每次見面都被老師帶到摩鐵，感覺變成老師的洩慾工具。

「不宜任教」校方已解聘

法官發現小美填寫資料時，最崇拜的人寫母親與張師，認為2人的親密行為屬自然交往，因此判張師無罪。

但法官在判決書中，認為張師不知節制，逾越師生分際，「行為確屬萬分不適當，顯然有悖師道！」「是否適宜繼續從事教職，實堪待議」。

該校校長表示，雖然張師未達「永不錄用」程度，但基於保護學生立場，案發後校方先將張師停職接受調查，經性平會及教評會深入調查，去年通過將張師「予以解聘」決議；教育處官員表示，尊重學校處置。