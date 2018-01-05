罰男童陽台午睡1年 師過失傷害罪起訴

2018-01-05

〔記者陳慰慈、葉冠妤／新北報導〕新北市一名國小二年級男童，因午休常移動桌椅發出聲響，李姓班導師竟處罰他午休時「睡陽台」長達1年，導致男童精神受創，出現適應障礙，李師也被教評會懲處，新北地檢署認定李師處罰不當，昨依過失傷害罪嫌起訴。

過動兒捂嘴罰站 蹲著擦地

據調查，男童有過動症、注意力不集中等問題，每週二學校上全天課，男童沒有乖乖午睡，會移動桌椅發出聲響或與同學玩樂，李師認為他影響其他學生睡眠，逕將男童的桌椅搬到陽台，要求日後午休時間，男童只能單獨留在陽台趴睡，不得與其他同學一起在教室內午休。

此外，還處罰男童每日打掃結束後，必須自己捂著嘴巴在老師座位前方罰站，同時多次要求男童於下課時間，蹲在地上以抹布擦地。

精神受創 難入睡易腹痛

男童母親一直到參加學校舉辦的家長會活動時，看到兒子自己竟然一個人睡在陽台，才得知兒子自2014年2月至2015年3月，已遭老師體罰長達一年，氣得向學校反映體罰，隔天就辦理轉學，並帶兒子到多家醫院接受心理治療。

醫院發現男童變得很難入睡、易腹痛，出現排斥學業、畏懼老師等創傷後壓力症候群，男童母親對李師提告。

師記申誡 調往其他學校

開庭時，李師認為官司訴訟長達近兩年，男童出現心理問題不見得與她的體罰有關，不過台大醫院精神鑑定報告指出，李師處罰是造成男童精神壓力的原因之一，檢方依此認定李師過度懲罰，將她起訴。

該校校長表示，學校在家長反映後即對案件進行調查，並將調查報告送交法院，李姓教師也遭新北市教育局記申誡一次，該師目前已轉至他校任教。