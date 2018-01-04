年過半百彰縣警 可望免值大夜班

2018-01-04

魏明谷︰今年增補150派出所人力

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣長魏明谷昨天宣佈，將讓縣內50歲以上外勤員警不必值大夜班！魏明谷指出，今年將增加150名員警，可以補足基層派出所的人力，希望未來不分內外勤員警，在年過半百以後都不必值大夜班了。

魏明谷昨天指出，員警肩負治安交通的重任，非常辛苦，今年即將增加150名生力軍，在補足人力之後，希望讓50歲以上的外勤員警，不必值大夜班。

魏明谷會後補充說明，除了外勤員警，也包括內勤同仁，都能達到50歲以上不排大夜班，因為「大家都會老」，目前全縣已有半數分局達標，希望各分局能夠依照勤務需求與配置來辦理。

彰化縣警局長楊崇德表示，縣長希望朝這個方向來做，該局也會盡力達成，但要看各派出所的年齡分佈比例，原則上還是會儘量減少50歲以上外勤員警的深夜勤務比重。

根據彰化縣警局調查，現有外勤的巡佐、小隊長及警員共1935人，其中50歲以上共167人。而目前外勤單位已實施50歲以上免深夜勤務者，只有溪湖、田中、員林、和美等4個分局，共計58人，但其中有8人雖然年齡已到，仍自願服深夜勤。

有基層員警認為「這是遙不可及的夢想」，目前深夜巡邏勤務指的是0時到6時，派出所員警平均一個月深夜勤務大約6到8天，在警力不足下，這項美其名的福利，完全不可行；但也有基層員警深切盼望能夠成真，隨著年紀增長，上完深夜勤務，隔天如果沒上班，幾乎都在補眠，為避免年輕員警反彈，補足人力是第一要務。