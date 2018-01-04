出海採紫菜 東吉燈塔員工溺斃

2018-01-04

前天失蹤 昨發現遺體

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆年前是澎湖「黑金」紫菜採收季！澎湖無人島都出現採收人蹤，財政部關稅總局所屬東吉燈塔65歲員工魏天降，前天清晨6時自行駕船前往鄰近無人島鋤頭嶼採收紫菜要和同事及鄰居分享，但當天卻失蹤，海巡等單位全力搜救，昨日下午在將軍嶼東北方發現遺體。

澎湖海巡隊調查，2日下午3時48分接獲東吉燈塔主任張本源電話報案，指稱其員工魏天降在早上6時駕船筏，由東吉漁港前往鋤頭嶼採紫菜，但潮汐過後卻未返回且失聯，因此澎湖海巡隊緊急派出警艇，並協請國軍搜救中心出動直升機，展開海陸空大搜救。

原本明年就能退休

東吉村長高宏志也發動村民，駕船直接登上鋤頭嶼找人，但尋至天色昏暗仍未有所獲，只在岸邊發現已採收的紫菜，昨日澎湖救難協會、澎湖潛水協會等搜救單位都趕往現場，由海陸空進行地毯式尋找，而魏天降為村民口中的「茶壺」，人緣極佳，大家都希望他能平安歸來，但卻事與願違傳來噩耗。

由於時序進入黑金紫菜採收季，因紫菜喜歡濕冷環境，又多長在礁岩上，相當濕滑，因此澎湖人採收紫菜都有專屬裝備，包括網具、手套、草鞋等，同時最好兩人同行，才能避免發生事情無法即時救援。

初步研判魏可能是失足滑落，全身著全套黑色防寒衣裝備，屍體遭海流漂至10浬外將軍嶼東北方海域，經釣客發現通報澎湖潛水協會派員打撈，下午2時50分由警艇送回馬公隊部。

據了解，65歲魏天降為白沙吉貝人，進入財政部關稅總局服務已40年，調往東吉燈塔服務也達30年，並已入東吉戶籍，平日擔任雇員技工職務，負責維護燈塔設施、環境清潔及照明來往船隻等工作，明年就能屆齡申請退休，原本2日上午魏排輪休，下午4時才上班，因此利用空檔駕船前往鋤頭嶼採收紫菜，而採回紫菜除了自用外，就是分給同事或鄰居享用，對於生活相當勤奮認真，魏突然猝逝讓東吉燈塔另4名員工不捨。