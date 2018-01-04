「喬治克隆尼」顧車 賓士天天違停

2018-01-04

車座放面具 營造車上有人錯覺

〔記者李容萍／桃園報導〕防拖吊出奇招被爆料，警方拖走！有網友前天在臉書貼文指稱，桃園市中壢區環中東路有輛賓士車每天都紅線違停在同一處，拖吊車來了卻沒拖走、繼續違停，質疑是賓士車的副駕駛座掛了一張好萊塢演員喬治克隆尼（George Clooney）的人頭照奏效，「結果警察以為裡面有人就開走了」，貼文一出，這輛違停的賓士車昨天已遭到拖吊。

警方︰且該路段並非拖吊熱區

中壢警分局普仁派出所昨天上午按址前往現場察看，發現賓士車違停在環中東路720號前的黃線上，車上無人，但副駕駛座確實貼著喬治克隆尼的大頭肖像，當下通知拖吊場執勤員警到場執行拖吊。

對於網友揶揄曾見拖吊車經過、員警卻以為「車上有人」而未拖吊，警方表示，中壢地區僅10輛拖吊車，且該路段並非拖吊熱區，少有拖吊車會經過，即使經過發現違停車上有人，員警也會敲窗驅離，不會全無作為，且警方與拖吊場近日均未接獲舉報，不排除是網友看圖說故事。

對此PO文，其他網友看了紛紛留言「笑翻了」、「你破了他的哏」、「晚上看到會嚇到XD」、「遠看還真像」、「裡面的人沒事笑得那麼可怕，也不盤問一下」；也有網友建議「應該用安妮比較逼真」、「改天可以看到川普幫車主顧車」。